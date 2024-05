Rapero Sean ‘Diddy’ Combs pide perdón tras escalofriantes imágenes de maltrato a su ex Cassie Ventura

Después de que CNN hiciera público en exclusiva unas imágenes que muestran el maltrato físico de Sean “Diddy” Combs a su ex Cassie Ventura, el cantante ha compartido un video pidiendo disculpas en sus redes sociales.

Unas palabras que muchos esperaban tras la conmoción y el escándalo generado tras salir a la luz pública el terrible momento transcurrido en el hall del hotel InterContinental de Los Ángeles.

Las cámaras de seguridad, desde sus múltiples ángulos, captaban la escalofriante escena perteneciente al 5 de Marzo del 2016. En ellas Cassei sale de la habitación huyendo hacia los ascensores cuando se aprecia al rapero “Diddy” Combs salir corriendo detrás de ella. Una vez la alcanza la tira al suelo y le da varias patadas y golpes.

Ante la difusión, el también productor ha decidido hablar y reconocer su error en un mensaje donde asume toda la culpa y responsabilidad.

“Mi comportamiento en ese video es inexcusable. Acepto toda responsabilidad por mis acciones en ese video. Me horrorizó entonces y me horroriza ahora. Fui y busqué ayuda profesional. Estuve en terapia y a rehabilitación. Tuve que pedir a Dios por su misericordia y gracia. Estoy comprometido a ser un mejor hombre cada día. No les estoy pidiendo que me perdonen, lo siento profundamente”, expresó en este video con gran seriedad.

Por su parte, Cassie, quien llegó a un acuerdo de confidencialidad con Combs, ha preferido no hacer comentario alguno tras darse a conocer las imágenes. Quienes sí han hablado han sido sus abogados.

“El desgarrador video solo confirma el comportamiento alarmante y depredador de Mr. Combs. Las palabras no son suficientes para expresar la valentía y la fortaleza que Ms. Ventura ha mostrado al dar un paso adelante para sacar esto a la luz”, lee el escrito de su abogado Douglas H. Wigdor.

Esta es la primera vez que el video sale a la luz pública. Sin embargo, el escándalo ha acompañado a Diddy Combs en los últimos años con demandas que lo relacionan con supuesto tráfico sexual y abuso sexual, acusaciones que él siempre ha negado.

Noticia al Día/People