Quico cumple 80 años con la próstata “que no le simpatiza”

211856

Carlos Villagrán Eslava (Querétaro, Querétaro, 12 de enero de 1944) es un actor, comediante y político mexicano. Es recordado por haber interpretado al personaje de Quico en la serie El Chavo del 8 (1973). También formó parte del elenco de humoristas de la cadena venezolana Radio Caracas Televisión, destacando por protagonizar la serie Federrico (1982-83), producida para dicho canal.

El 12 de enero de 2010, anunció que debido a su avanzada edad dejaría de interpretar su personaje Quico. El 11 de mayo de 2013 vistió por última vez el traje de su personaje en Brasil. El 8 de agosto de 2014 anunció su regreso a los escenarios en Brasil como Quico en conmemoración de los 30 años de la primera emisión de la serie El Chavo del 8 en ese país. El 1 de junio de 2018 anunció que definitivamente dejaría de interpretar a su personaje (Quico) para trabajar en otros proyectos.

En 2013, fue designado embajador en Porto Alegre, una de las doce sedes del Mundial de Brasil 2014. En enero de 2023, Villagrán anunció públicamente, tras más de 50 años que dejaría definitivamente de interpretar a su personaje (Quico).

Es el segundo de cuatro hermanos, sus padres fueron Carlos Villagrán Chávez y Eva Adela Eslava, quienes provenían de una familia de escasos recursos, pero a pesar de ello lograron mantener su hogar con cuatro hijos. Su padre trabajó como fotógrafo de las alamedas con una cámara 5×7 y Villagrán (hijo) lo acompañaba, combinando sus estudios con el trabajo para poder sacar adelante a su familia, debido a esto, Carlos estuvo hasta segundo grado de secundaria. En 1967 Carlos obtuvo su primer trabajo como reportero gráfico del periódico El Heraldo de México, cubriendo los Juegos Olímpicos de México 1968. Sin embargo, aprovechando su credencial de fotógrafo de prensa, en 1968 comenzó a frecuentar las instalaciones de Telesistema Mexicano (propietaria de los canales 2, 4 y 5).

En dichas visitas, Carlos se fue adentrando a otro ambiente, el cual sería su verdadera vocación: la comicidad y la actuación. Él mismo pedía trabajo a productores y cómicos de la época, como es el caso de Capulina o Los Polivoces; ellos le daban trabajo como extra en sus programas, siempre actuando pero nunca hablando. También formó parte del elenco del programa Bartolo de Enrique Guzmán, cuyas apariciones eran de diversos papeles como banquero, representante artístico, gánster, policía, etcétera. Ese mismo año, muchos actores emigraron a Televisión Independiente de México (Canal 8), Carlos estuvo entre ese grupo; pronto surgió el primer personaje que le daría popularidad, “Pirolo”, dentro del programa El Club de los Millonarios (1968). Luego de participar en El Club de los Millonarios, Carlos se unió a Rubén Aguirre, un actor, director y productor recién llegado de Monterrey, Nuevo León, quien comenzó en Canal 8 un programa llamado El Club de Shory, un programa de comedia en el que Villagrán interpretaba a una viejita llamada «Lola Mento».

Sin embargo, no fue «Pirolo» el papel que marcó su carrera. En 1970, Chespirito (Roberto Gómez Bolaños) realizó una fiesta en su casa donde invitó a todos los que trabajaban con él en ese momento. Su amigo Rubén Aguirre llevó a Villagrán a esta fiesta como un invitado. En esta fiesta, Carlos interpretó un pequeño sketch cómico junto con Rubén Aguirre. La creatividad de ambos, más el ingenio, caracterización y naturalidad, hicieron que Chespirito quedara impresionado. Días más tarde, Chespirito llamó a Villagrán para que formara parte del elenco, en el segmento de “Los supergenios de la Mesa Cuadrada” dentro del programa Sábados de la Fortuna, y después en el antiguo programa Chespirito. Para 1973, cuando se canceló dicho programa, él continuó trabajando para Chespirito en El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado. En la serie El Chavo del 8, Villagrán interpretó el papel que le daría fama mundial: “Quico”, un niño mimado, vestido de marinero, con los cachetes inflados y cuya frases favoritas eran: “¡no me simpatizas!”, “¡me doy!”, “¡ay, ya cállate, cállate, cállate que me desespeeee…ras!”, “¡qué cosas!, ¿no?”, “¿qué me habrá querido decir?” y “¡chusma, chusma…prr!”. En El Chapulín Colorado trabajó haciendo diversos papeles, como por ejemplo, encarnando el personaje de El Cuajináis así como en ocasiones siendo llamado por su verdadero nombre, “Carlos”.

Quico, luego llamado Kiko por problemas legales con Roberto Gómez Bolaños (Chespirito), representa un niño vestido de marinero de nueve años, mimado, envidioso y grosero con sus amigos, pero con un gran corazón cuando la ocasión lo amerita.

Su verdadero nombre es Federico, pero él se ponía muy triste cuando su madre lo llamaba por ese nombre ya que era el nombre de su difunto padre y significaba que ella estaba muy enojada con él. Como la mayoría de personajes creados por Roberto Gómez, se caracteriza por su torpeza e ingenuidad. Es el hijo único de Doña Florinda (Florinda Meza) y perdió a su padre Don Federico (también interpretado por Villagrán), un marino, que murió junto con el resto de la tripulación cuando su barco se hundió en alta mar. A veces Quico bromeaba con que su padre fue comido por un tiburón, por eso dice que su padre descansa “en pez” y de un “colapso” (colazo) que una ballena le dio.

La parte cómica que le impregnó a su personaje es la cantidad de gestos y expresiones curiosas propias que le valieron un lugar muy destacado en el programa.

Wikipedia