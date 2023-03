51171

-Karol G hace menos de una semana que sacó junto a Shakira la canción “TQG”, aunque todo el mundo estaba pendiente de los nuevos dardos que la barranquillera dedicaría a Piqué, no todo fue así, ya que a Bichota disparó muy venenosa contra su ex pareja.

Anuel AA fue noticia por varios meses al serle infiel a la colombiana con Yailin “La Más Viral”. De hecho, el puertorriqueño se separó y formó una familia con la dominicana que luego no funcionó. Por esta infidelidad, es que “La Bichota” le dejo un mensaje al trapero en la canción haciendo referencia como que sigue enamorado de ella.

Será «la perla»

Mientras los fans de Karol G y Shakira ensalzan la figura de ambas, mostrándose firmes y contundentes en sus ataques hacia sus ex parejas, el puertorriqueño ha aprovechado la interacción con sus seguidores en Instagram para lo que muchos han interpretado como una respuesta a la colombiana.

A través de Instagram, Anuel AA posteo una serie de imágenes en el gimnasio, donde escrito: «Debate amistoso: Cuál es la razón de que Anuel AA sea tan inolvidable?». Además, el artista da distintas opciones, como «la perla», «la lengua», «el sexo increíble» o «todas las anteriores». Por último, expresa su propia opinión: «Esta perla me ha hecho el hombre más inolvidable”.

Las reacciones de los fans de Karol G y el trapero no han tardado en aparecer y muchos han señalado la coincidencia de esta publicación con el hecho de que “La Bichota” le lanzara varias indirectas en su ‘TQG’: «Lo que vivimos se me olvidó» o «Por acá ya no eres bienvenido». Unas frases que ya han encontrado la réplica de Anuel AA y que muchos engloban en una estrategia que acabará con el lanzamiento de su próximo single.

Noticia al Día/Con información de El Heraldo