165916

Peso Pluma disfruta de las mieles del éxito, pero también experimenta el precio de la fama.

Lea también: El más premiado: Peso Pluma debutó por lo alto en los Billboard

El pasado 12 de septiembre, aparecieron en Tijuana mantas con amenazas de muerte contra el cantante de 24 años, departe del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Una semana después, su disquera dio a conocer en las redes sociales la cancelación del concierto que daría en la ciudad.

Tras varias semanas de silencio, el artista mexicano dijo al The New York Times que a pesar de las amenazas se siente seguro, pero se especula que tendría un ejército de seguridad.

“Hay muchas cosas que son falsas y muchas cosas que no lo son. Me siento seguro. Estar cerca de Dios es lo más importante y creo que por eso me siento seguro, para mí es más una cosa espiritual”, reseñó el portal Quien.

Lo más cumbre es que se rumora que Peso Pluma habría contratado 50 guardaespaldas para resguardar su seguridad, pero el artista no afirmó esta información.

¿Peso Pluma se siente seguro a pesar de las amenazas?

El periodista Gustavo Adolfo Infante aseguró que Peso Pluma tras las amenazas, habría tomado medidas extremas para proteger su integridad.

El cantante mexicano habría contratado a algunos elementos de la agencia de seguridad estadounidense, incluyendo a cinco agentes de la CIA.

“Me estaban contando que trae un ejército cuidándolo, ¿pues cómo no?, es el artista global más escuchado del mundo junto con Bad Bunny hoy por hoy. Trae a 50 personas cuidándolo, es un ejército cuidando al señor Peso Pluma. Imagínense nada más que de los 50 elementos de seguridad (…) hay 5 de la CIA de Estados Unidos”.

El comunicador también aseguró que el cantante conocido como “La Doble P” cobra más que Luis Miguel por cada show que ofrece.

“Es de no creerse lo que está cobrando, Luis Miguel está cobrando, según mi compañera Ana María Alvarado, 1.8 millones de dólares (…) es igual a 32 millones de pesos por presentación, que es un dineral, pues Peso Pluma está cobrando, no me van a creer, 2.5 millones de dólares por presentación, estamos hablando de 45.5 millones por presentación”.