Pear S. Buck, Peter Lorre, Ariana Grande y Chris O’Donnell nacieron un 26 de junio

Un 26 de junio varias estrellas del mundo artístico nacieron en esta fecha, entre ellos la escritora Pearl S. Buck, el actor Peter Lorre, la cantante Ariana Grande y Chris O’Donnell, acá una breve reseña de sus historias.

Pear S. Buck

Nace Pearl S. Buck, escritora y traductora estadounidense, así como activista por los derechos de las mujeres y misionera en China. En 1931, su novela “La buena tierra” es la más vendida en Estados Unidos; en 1932 recibe el Premio Pulitzer y en 1938 el Premio Nobel de Literatura. Escucha su semblanza y fragmentos de esta obra en el programa en el programa de Severo Mirón “Platícame un libro”, transmitido en 1988.

Foto: AP

Peter Lorre

Nació el 26 de junio de 1904 en Ruzomberok, Eslovaquia.

Trabajó como empleado de banco pero abandonó para formarse como actor de teatro y cabaret en Viena.

Su primera actuación ante el público fue en Zurich y más adelante se instala en Berlín.

Trabaja con el director Fritz Lang interpretando a un sádico (El vampiro de Dusseldorf, 1931) en la terrorífica creación dramática que fijaría su silueta encogida y su rostro pálido.

Tuvo que escapar de Alemania ante la persecución nazi y marcha a Londres donde Alfred Hitchcock le ofrece un papel (El hombre que sabía demasiado, 1934). En ese mismo año se traslada a Hollywood donde conoce a Karl Freund con el que hace Las manos de Orlac interpretando otra vez a un psicópata. Raskolnikov le contrata para encarnar a Sternberg en Crimen y castigo (1935), también trabaja en El agente secreto (Hitchcock, 1936) y la serie de los ocho Mr. Moto (de 1936 a 1939).

A partir de El halcón maltés (John Huston, 1941), inicia sus interpretaciones con el cine negro, junto a Sidney Greenstreet en El halcón maltés, en Casablanca (Michael Curtiz, 1943), Background to Danger (R. Walsh, id.) The mask of Dimitros (La máscara de Dimitrios, Jean Negulesco, 1944), Pasaje para Marsella (Curtiz, id.), y The Veredict (D. Siegel, 1946). Hizo con Roger Corman (El cuervo, 1963). Fue el protagonista en la única película que interpretó en Alemania en 1951: Der Verlorene/The Lost One.

Su última aparición tuvo lugar en Jerry Calamidad (J. Lewis), el mismo año de su muerte ocurrida en Los Angeles el 23 de marzo de 1964.

Foto: Agencias

Ariana Grande

Ariana Grande nació el 26 de junio de 1993 en Boca Ratón, Florida, Estados Unidos. Hija de Joan Grande, directora ejecutiva de la empresa Hose-McCann Communications, y de Edward Butera, propietario de una empresa de diseño gráfico. Su madre tiene origen italiano.

Se le puso Ariana por la princesa Oriana, en la serie de dibujos animados de Félix el Gato (1959).

Cantante y actriz estadounidense que saltó a la fama por su papel de Cat Valentine en las series de televisión de Nickelodeon Victorious y Sam & Cat. La carrera musical de Grande comenzó con la banda sonora Music from Victorious. Firmó un contrato de grabación con Republic Records y lanzó su álbum debut, Yours Truly, en 2013, que debutó en el número uno en el Billboard 200 de EE. UU. Ha recibido numerosos reconocimientos a lo largo de su carrera.

Foto: Agencias

Chris O’Donnell

Chris O’Donnell nació el 26 de junio de 1970 en Winnetka, Illinois (Estados Unidos). Hijo de Julie Ann Rohs von Brecht y William Charles O’Donnell Sr. Es el más pequeño de siete hermanos y tiene ascendencia alemana e irlandesa.



Se crio en el seno de una familia católica y asistió a la Loyola Academy en Willmette, Illinois, donde se graduó en 1988. Estudió en la Universidad de Boston y se graduó con una Licenciatura en Ciencias.

La estancia en el centro educacional Loyola Academy le sirvió para trazar los rasgos de su personaje en Esencia de mujer, donde interpreta a un reservado estudiante que acompaña al veterano ciego encarnado por Al Pacino. Ese trabajo le proporcionó una nominación al Globo de Oro como mejor actor secundario y el premio de la Asociación de Críticos Cinematográficos de Chicago al mejor actor joven.

Su primer papel principal en el cine lo realizó junto a Jessica Lange en Los hombres no abandonan, donde interpretaba al hijo de la famosa actriz, con la que volvió a coincidir en School Ties.

En 1997, al terminar de filmar Batman y Robin, decidió tomar un descanso de dos años para regresar a Chicago, en donde compró una casa. Compaginó, sus trabajos para el cine con los estudios de ciencias económicas y marketing en el Boston College.

Foto: Agencias

Con información de Bibliografías.com