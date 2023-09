Paty Navidad anuncia su gran regreso con un nuevo tema

152597

Paty Navidad compartió la gran noticia de que regresa a la palestra musical con un nuevo sencillo.

El tema tiene por título ‘Que hablen de mí’ y ya se puede escuchar un pequeño adelanto a través de sus redes sociales.

A tan solo cuatro meses de su salida de La casa de los famosos 3, la actriz y cantante mexicana puso felices a sus seguidores.

La artista acerca de su salida del reality show dijo lo siguiente en el programa La mesa caliente: “Me considero una superganadora, más bien me considero la más ganadora de todos porque lo único que no gané fue el maletín con dinero”.

La estrella mexicana añadió: “Gané el cariño nuevamente, el reconocimiento, el respeto, la admiración, el amor de mi público que por más de 30 años he estado acá y que por algún tiempo de mi vida me había alejado. Entonces eso tiene un valor incalculable, venía a por ello y me lo llevo y me lo quedo y espero seguirlo regando, alimentando de aquí a todos los años que Dios me lo permita”.

“Estoy de vuelta con más fortaleza, aprendizaje y fe que antes, dispuesta a dar y compartir lo mejor de mí. Sé que Dios tiene el control y en sus manos está lo que suceda de hoy en adelante”.

Paty Navidad vuelve con fuerza



Tras un tiempo alejada de los reflectores, Paty Navidad regresa a la escena musical.

La que fuera actriz de exitosas telenovelas como: “La fea más bella” y “Por ella soy Eva” hizo el anuncio a través de su perfil de Instagram, en el que tiene más de 130 mil seguidores.

“Gracias a todo mi Fandom, a todos mis teams y público en general, l@s amo infinitamente y l@s llevo en mi corazón como parte muy importante de mi ser”.