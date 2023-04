Oscarcito estrenó su Free Cover (VIDEO)

75741

Tal como lo había anunciado hace días, Oscarcito y Free Cover estrenaron su colaboración y resultó ser todo un éxito. A un día de publicación, el video ya cuenta con más de 1,2 millones de reproducciones en YouTube, donde se posiciona en el número uno en tendencias en videos.

“Ustedes se pasan, en tan solo un día… Como se pronosticó , estamos rompiendo todos los récords… Gracias”, expresó el también productor a través de su cuenta en Instagram, a propósito del número de vistas que tiene el audiovisual en la plataforma de videos.

Llamó la atención que durante su presentación tuvo un gesto especial con las mujeres de la audiencia, a las que entregó una rosa roja mientras interpretaba “Tú eres perfecta”.

Bachata, merengue, reguetón, salsa y otros ritmos urbanos abundaron en el show, un abrebocas de lo que podría tener el cantante venezolano, ahora en su faceta como Yakozuki.

Fenómeno musical

En otra publicación, Oscarcito resaltó que esta entrega de Free Cover era “el de más minutos… Récord de taquilla… Primera vez con gradas… Un antes y un después… Récord de mayor número de mujeres hermosas. Si no te sabes una canción – no eres Venezolano. Vengo competitivo muchachos, no vine a Nintendo”.

Se trata de un clip de 17 minutos con 11 segundos y, tal como lo dijo su protagonista, se trata de la presentación más larga de la propuesta musical en la que ya participaron otros grandes de la música como Eddy Herrera, Nacho, Magic Juan, Ilan Chester, Rafael “El Pollo Brito, entre muchos otros.

Hace días, el cantante pidió a sus seguidores que le propusieran temas que más tarde interpretaría en el live session que hoy es todo un éxito.

Es así como interpretó un intro (en el que recordó parte del tema “Mala conducta”, que interpretaba cuando hizo dúo con Franco) más 10 temas: “Pa’ que lo tengasd claro”, “Si tú me besas”, “No te tengo a ti”, “Amor urbano”, “Hoy me rindo a tus pies”, “Regggaeton lento”, “Besos de chocolate”, “Tú eres perfecta”, “El hacha” y “Tumbayé”.

En el público, conformado mayormente por mujeres, resaltaron entre otros el presentador Osman Aray y Natasha Araos, exesposa de Chyno Miranda con quien hay rumores de romance con Oscarcito.

¿Ahora qué viene?

No se sabe qué artistas grabarán próximamente con Free Cover, pero ya Oscarcito brindó algunas ideas.

“Exijo un Free Cover de Caramelos de Cianuro y otro de Servando y Florentino!”, publicó el cantante en su cuenta en Instagram, un mensaje que generó muchos comentarios de los usuarios de esa red social.

Noticia al Día con información de Últimas Noticias