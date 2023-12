Oscarcito asegura que antes de ser famoso fue juzgado por su apariencia física

191785

El cantante Oscar Eduardo Hernández Villegas, mejor conocido como “Oscarcito” abrió su corazón ante las cámaras del podcast “Todo está escrito” el cual conduce la periodista Gizel Mobayed, a quien le confesó el rechazó que vivió antes de llegar a la fama.

El artista que este 1 de diciembre, estrena el tema Bachillerato, que seguramente será un éxito se sinceró con sus fans.

“La gente dice que no se puede juzgar el libro por la portada y a mí me han juzgado por mi apariencia física. Cuando yo estaba en la agrupación “A punto 5″, todos éramos feísimos menos mal que nunca hicimos un casting porque no íbamos a quedar, todo el mundo decía que éramos feísimos”.

A su vez, el ahora llamado Yakozuki destacó que a pesar del gran talento musical que tenían, muchas personas de gran poder en el medio artístico se basaban más en el físico que en el talento, por ende, enfrentó varios episodios de rechazo.

“A mi muchas veces me cerraron la puerta porque tenía el cabello feo, también por la forma de mi nariz, muchos decían que estaba horrible. Simplemente, veían la portada y ya juzgaban el contenido”, puntualizó.

Posteriormente, recordó una “desagradable” experiencia de su juventud durante su etapa universitaria, en la cual un profesor intento humillarlo delante de sus compañeros de clases.

“Un profesor de estadística de la Universidad Central de Venezuela no me quiso dejar hacer un examen porque yo tenía que irme a promocionar un tema como “A punto 5“, o sea, yo tenía que viajar tres días a Maracay, tres días a Valencia y así. Yo le decía al profesor que me diera chance para hacer el examen, yo quería aprobar mi materia y el me dijo: ‘¿Tú quieres ser cantante o quieres ser estudiante?’, yo respondí que ambas y el me dijo que mis probabilidades de salir adelante eran mínimas”, concluyó Oscarcito.