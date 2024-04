Omar Geles se descompensó tras concierto en Miami y fue hospitalizado de emergencia: Su pronóstico es reservado

Omar Geles debió ser trasladado a una clínica en la ciudad de Miami, (Estados Unidos), luego de desplomarse en medio de una presentación. Por el momento, el pronóstico del cantautor vallenato es reservado, pero deberá permanecer bajo observación médica.

El compositor debió ser hospitalizado tras sentir un fuerte dolor en sus brazos y pecho que lo dejó sin aliento, lo que obligó a interrumpir su concierto en la noche del sábado 27 de abril donde disfrutó de sold out.

“Comenzando mi carrera como cantautor en los Estados Unidos🇺🇸 y de ante mano te doy las gracias Dios por que sé que no me vas a fallar y me vas a dar de nuevo el éxito como siempre lo has hecho. Creo en tu voluntad”, con estas palabras el exvocalistas de agrupación vallenata Los diablitos anunció una nueva etapa en su trayectoria musical, pues se trasladó a los Estados Unidos a golpear puertas y empezar de cero. Sin embargo, ahora de sus presentaciones en ese país está en riesgo.

Fueron tres las fechas que anunció el cantautor nacido en Valledupar, (cesar), quien gozó de éxito total en su paso por la ciudad de Orlando, Florida, el pasado viernes y que tras un lleno total en Miami, no se sabe si podrá cumplirle la cita programada para este domingo 28 de abril en San José, California, pues después de su percance de salud, el músico deberá permanecer hospitalizado.

Por ahora, el equipo del artista no se ha pronunciado al respecto ni se cancelado oficialmente su presentación pendiente. “Gracias por seguirme en cada sueño que emprendo, mi gente los amo”, esto fue lo último que escribió Omar en su cuenta oficial de Instagram en la que tiene más de un millón de seguidores a los que preocupó con su estado de salud.

“Ya está bueno de hacer tanta plata todo no puede ser lo material”, “bendiciones y fuerza maestro”, “estamos contigo en oración”, “que Dios tome el control de tu salud y te cuide”, “vamos a salir de esta, Dios está a tu lado”, “pronta recuperación”, “eres grande y fuerte”, “ya no eres un ‘pelao’ ponle cuidado a las alarmas del cuerpo”, estas fueron algunas de frases que recibió el compositor de grandes temas que inmortalizó Diomedes Díaz.

La millonada que cobra Omar Geles por escribir una canción

En el ojo del huracán quedó el cantautor vallenato, pues su colega el ‘Mono’ Zabaleta lo echó al gua revelando la elevada suma que pide por componer una letra para otros cantantes.

El cantante y compositor Omar Geles internado de urgencia en Miami pic.twitter.com/wG6iuPbyaS — Luchovoltio (@luchovoltios) April 28, 2024

Infobae