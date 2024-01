No te pierdas el tráiler de la película biográfica de Amy Winehouse (+Video)

214642

Sale a la luz el primer tráiler de “Back to Black”, el biopic de Amy Winehouse. Se trata de la película biográfica sobre la vida de la fallecida cantante británica, que se estrenará en los cines el 10 de mayo en Estados Unidos.

En este primer adelanto, de poco más de un minuto, se pueden ver escenas de Amy, quien es interpretada por la actriz Marisa Abela, junto a su familia. Hay también un adelanto sobre su relación con Blake Fielder-Civil (ex pareja de Amy) interpretado por Jack O’Connell y la explosión de su fama.

De acuerdo con Variety, el elenco también lo conforma Eddie Marsan, quien interpreta a su padre; Juliet Cowan se mete bajo la piel de su madre; y Lesley Manville, en el papel de su abuela.

El filme está dirigido por Sam Taylor-Johnson y narrará el ascenso al estrellato de la cantante de soul que cautivó a millones de personas con su voz. La película contará además cómo fueron sus inicios, su vida en Londres hasta llegar a “Back to Black”, el disco publicado en 2006 que la consagró en todo el mundo.

Vida y leyenda

La cinta también presentará los problemas de adicción, así como la transformación artística y el camino autodestructivo que la llevó a la muerte a la temprana edad de 27 años.

El esperado largometraje incluirá muchos de los éxitos de Winehouse, como “You Know I’m No Good”, “Rehab” y “Tears Dry On Our Own”, que serán interpretados por Abela, de 27 años, actriz que se dio a conocer en series de televisión británicas.

En un comunicado, Taylor-Johnson resaltó el talento de la actriz como la ideal para interpretar a la cantante: “Descubrir un talento como Marisa Abela es como encontrar polvo de oro. En el momento en el que miró el lente de la cámara en su primera audición, supe que era la actriz perfecta para interpretar a Amy Winehouse”.

Y agregó: “Puso una enorme cantidad de trabajo, atención a cada detalle y entrenó diariamente durante horas para poder cantar durante toda la película. Ella no imita a Amy, la habita”.

Cabe mencionar que “Back to Black” cuenta con el apoyo del patrimonio de Amy Winehouse, Universal Music Group y Sony Music Publishing, incluyendo varios de los temas de la cantante.

Sensación del soul

La compositora británica se consagró como una sensación del soul británico. Aunque su carrera fue breve, logró la venta de más de 30 millones de discos en todo el mundo. Sin embargo, su vida estuvo marcada por la lucha contra las adicciones y la presión mediática.

“Back to Black” es la primera biopic basada en la intérprete de “You Know I’m No Good”, quien falleció en 2011 por intoxicación alcohólica.

Tras su muerte, surgieron otros documentales sobre su vida y legado, incluyendo el ganador del Óscar a mejor documental en 2015, “Amy”, así como el filme de televisión de 2021 “Reclaiming Amy”.

Noticia al Día