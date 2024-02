234740

El 22 de febrero, Miami fue protagonista de ‘Premio Lo Nuestro’. Miles de artistas y celebridades se reunieron en una gran celebración para conocer quiénes eran los ganadores de este galardón en las diferentes categorías.

En medio de los diferentes outfits, las presentaciones, la asistencia de los artistas, los ganadores, etc., hay algo que está siendo tendencia en redes sociales y no deja bien parado a los organizadores de Premio Lo Nuestro.

Los protagonistas de la polémica son Christopher Uckermann y Christian Chávez de RBD. A través de un video, que es viral en toda internet, los cantantes les contaron a sus seguidores que no los dejaron entrar a la ceremonia de ‘Premio Lo Nuestro’.

A pesar de que fueron vistos en la alfombra roja, a los artistas les negaron la entrada, según ellos mismos contaron, al momento de la gala.

“Hola a todos los seguidores. Pues, aquí estamos. Salimos de ‘Premios Lo Nuestro’. Al parecer, no vamos a estar con ustedes porque nos dieron unos boletos equivocados. Y, al parecer, ya no había mesas. Esto es algo que me sorprende un poco; pero bueno. Al parecer, una organización extraña. Nos vamos a ir a cenar. Los nominados no pudieron entrar al evento porque no tuvieron los boletos adecuados”, contó Christopher en una grabación en la que aparecía junto a Christian en un carro.

Lo que más ha causado polémica en redes sociales es que RBD ganaron el premio de Grupo o Dúo del Año- Pop. Tras conocer su victoria, Christopher volvió a aparecer y agradeció a toda su fanaticada por los mensajes de apoyo que recibieron tras conocer el hecho.

“Queremos decirles a todos y agradecerles a todos los seguidores… Decirles a los seguidores a nivel mundial que nos duele mucho haber venido hasta Miami y, al parecer, ‘Premios Lo Nuestro’ no tenía nuestros lugares. Nos duele en nombre de RBD; pero nosotros somos más grandes que esto”, concluyó el artista.

El ‘pequeño inconveniente’ de los integrantes de RBD ha ‘encendido’ las redes sociales.

“Lo qué pasa . Qué ahora entran personas qué no son artistas. Y ocupan sus lugares !!!Y no debería ser Así…Qué mal”, “Qué falta de respeto, no solo con Christopher y Christian, también para todo lo que es RBD, y las miles de personas que lo siguen. Que además estuvieron votando para que ganaran en su categoría”, “Que falta de profesionalismo, se merecen unas disculpas públicas😢”, “Peeeeeeero queeeeeeeee! Falta de respeto” y “Invitaron gente que nada que ver en la música , para quitarle lugar a gente que sí 🙄”, han sido algunas de las reacciones de los internautas al ver lo que dijeron los cantantes.

Noticia al Día/Bésame FM