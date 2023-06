Nicole Kidman cumple hoy 56 años

114095

Nicole Mary Kidman (Honolulu, Hawái; 20 de junio de 1967), es una actriz, productora y cantante australiana-estadounidense.4​5​ Ha recibido numerosos galardones, incluidos un Premio Óscar, un Premio BAFTA, un Premio del Sindicato de Actores, dos Premios Primetime Emmy y seis Globos de Oro. Ha aparecido tres veces en los rankings anuales de las actrices mejor pagadas del mundo y fue nombrada por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo en 2004 y 2018.6​7​8​9​En 2020, The New York Times la clasificó en quinto lugar en su lista de los mejores actores y actrices del siglo xxi hasta ese momento.10​

Kidman comenzó su carrera como actriz en Australia con las películas de 1983, Bush Christmas y Los Bicivoladores. Su gran avance se produjo en 1989 con la película de suspenso Dead Calm y la miniserie Bangkok Hilton. En 1990, hizo su debut en Hollywood en la película de coches de carrera Days of Thunder, junto a Tom Cruise. Luego logró un mayor reconocimiento con papeles principales en Far and Away (1992), Batman Forever (1995), Todo por un sueño (1995) y Eyes Wide Shut (1999). Kidman ganó el Premio Óscar a la Mejor Actriz por interpretar a la escritora Virginia Woolf en el drama Las horas (2002).

Sus otros papeles nominados al Oscar fueron como cortesana en el musical Moulin Rouge! (2001); madres con problemas emocionales en los dramas Rabbit Hole (2010) y Lion (2016); y la actriz Lucille Ball en Being the Ricardos (2021). Otros créditos cinematográficos de Kidman incluyen The Others (2001), Cold Mountain (2003), Dogville (2003), Birth (2004), Australia (2008), The Paperboy (2012), Paddington (2014), The Killing of a Sacred Deer (2017), Destroyer (2018), Aquaman (2018) y Bombshell (2019). Sus películas han recibido elogios por parte de la crítica y en la década de 2000 sería considerada una de las mejores actrices del mundo. En 2003, Kidman consiguió tener su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en Hollywood, California.

Los papeles televisivos de Kidman incluyen Hemingway & Gellhorn (2012), Big Little Lies (2017-2019), Top of the Lake: China Girl (2017), The Undoing (2020) y Nine Perfect Strangers (2021). Por Big Little Lies, ganó dos premios Primetime Emmy a la mejor actriz principal y a una serie limitada excepcional (como productora ejecutiva).

