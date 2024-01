214851

Nelson Will Romero y Pastor López Jr, hijos de dos grandes de la música como lo son Nelson Romero “El Ayayero” y Pastor López “El rey de la cumbia”, asumieron la responsabilidad de continuar con el legado musical de sus padres.

Lee también: A Pastor López lo mató un ACV el 5 de abril de 2019

Con la vena musical heredada de su progenitor, Nelson Will Romero de 16 años desde niño sigue los pasos de Nelson Romero, intérprete de un estilo musical único dentro del género de la gaita zuliana.

Se inició con el conjunto musical Gaiteritos de Lucía y los Ayayeritos este año recibió el galardón del Premio Mara de Oro siendo el primero para su carrera artística, como Solista Gaitero Revelación del Año.

Tiene otro hermano cantante pero fue él quien se decidió a interpretar el género de la gaita.

“Desde muy temprana edad mi papá me ponía a cantar, me dio clases y me presenta con este verso: Nacido un 13 de abril, el hijo del Ayayero será tremendo gaitero y se llama Nelson Will”, para mí es un orgullo saber que él confía en mí para llevar su legado. Me da alegría y felicidad”.

“De los temas que ha popularizado mi papá el que más me gusta cantar es el Ayayero porque me identifica a mí y lo identifican a él. Cuando estoy en el escenario acompañándolo me siento feliz”, expresó en entrevista con Noticia al Día.

En tarima y redes sociales el hijo de “El ayayero”, interpreta magistralmente los temas que populariza Romero como “La inigualable”, “Buhonero”, asi como también composiciones de otros cultores.

La continuación musical de Pastor López

Mientras que Pastor López Jr. a sus 15 años, se cataloga como un hijo orgulloso que un día se despertó con la inquietud de no dejar morir el legado de su papá.

Con un timbre de voz impresionantemente parecido a su padre, Pastor Jr. demuestra su pasión por la música tropical, la cual El rey de la cumbia, nacido en Barquisimeto, estado Lara, llevó por el mundo.

El joven, quien vive en Cúcuta Colombia, aseguró en entrevista con RCN que todo comenzó porque notaba la ausencia de su padre en diciembre, en las fiestas de Navidad ” Desde que se murió, la gente comenzó a rendir tributos y homenajes”, relató.

Entonces, para Pastor Jr. no era igual, la gente necesitaba de alguien que mantuviera el legado vivo y comenzó a preparse con clases de canto: “la ausencia de mi padre en las fiestas de Fin de Año en los pueblos de diferentes ciudades y países para la gente no era igual”.

Cuando le preguntaron que siente al ver al público corear las canciones de “El Indio” como también era conocido su padre cuando está en tarima expresó:

“Siento mucha nostálgia al estar en tarima y escuchar a la gente cantar los temas de mi papá a todo pulmón con ese cariño y pienso cómo sería si él estuviera conmigo en estos momentos”.

Aseguró que el tema favorito que canta de su padre es el Reo ausente “Este tema porque él llegaba y con el cuatro nos cantaba ese tema a mi hermanito y a mí”.

Contó además que Pastor López habló del tema La perpetua que va a grabar y que es la continuación del Reo ausente ” El tema se enfoca en lo que siente el preso y no lo que siente la madre”.

Pastor López Jr. recorre Colombia y parte de Latinoamérica, poniendo a bailar a todos con esta responsabilidad de interpretar los clásicos de su recordado padre que asegura asumió con amor.

Noticia al Día