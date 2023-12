Murió Norman Lear, pionero de la comedia televisiva en EEUU

194757

Norman Lear, cuyas comedias revolucionaron la televisión estadounidense en los años ’70 y ’80, murió a los 101 años, anunció este miércoles su familia.

A lo largo de su carrera este prolífico y comprometido guionista, director y productor contó “la vida real de los estadounidenses, no un ideal de revista”, declaró su familia.

Es el rey de la llamada comedia de situación, con risas grabadas, bajo presupuesto y decorados fijos. The Jeffersons y All in the family son algunas de sus obras más conocidas en Estados Unidos.

Sus series abordaron el racismo, la sexualidad, la desigualdad y las divisiones políticas, ofreciendo a millones de hogares estadounidenses una visión más realista de la vida.

“Al principio sus ideas se toparon con puertas cerradas e incomprensión. Pero se aferró a su convicción de que la ‘insensatez de la condición humana’ servía para hacer una gran televisión y finalmente lo escucharon”, estimó su familia en un comunicado.

Norman Lear fue también el primer productor que presentó regularmente a una familia afroestadounidense en la televisión nacional, los Evans, protagonistas de la serie Good times, emitida a partir de 1974 por la cadena estadounidense CBS.

Fue recompensado con seis premios Emmy.

“La televisión se puede dividir en dos partes, a.N y d.N: Antes de Norman y Después de Norman”, dijo el guionista y productor Phil Rosenthal en un documental de 2016.

Norman Milton Lear nació el 27 de julio de 1922 en el seno de una familia judía.

Su madre emigró de Rusia y su padre era un vendedor que estuvo en la cárcel y cuyos prejuicios avergonzaban a su hijo, pero también le sirvieron de inspiración.

Lear cursó estudios en Boston (noreste de Estados Unidos) que abandonó para alistarse en el Ejército durante la Segunda Guerra Mundial.

En 1949 se trasladó a Los Ángeles (oeste), donde tuvo éxito escribiendo para programas de variedades de televisión. También produjo películas como Come blow your horn, de 1963, protagonizada por Frank Sinatra, y en 1967 recibió una nominación al Óscar al mejor guión por Divorce american style.

De 2019 a 2021, alguna de las mayores estrellas se reunieron para homenajear a Norman Lear y reinterpretar en directo varios capítulos de sus series. El experimento no solo tuvo audiencia, sino que los episodios funcionaban tan bien como siempre. Su arte era efímero y eterno. pic.twitter.com/vs2B9OypXF — Eneko Ruiz Jiménez (@enekoruizj) December 6, 2023

AFP