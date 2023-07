Murió Coco Lee, la voz de Mulán y la única artista china que ha actuado en los Oscar

122689

La cantante hongkonesa-estadounidense Coco Lee, la única artista china que actuó en la ceremonia de los Oscar, murió el miércoles 5 de julio, en un hospital de Hong Kong a los 48 años a causa de las heridas que se infligió tres días antes en un intento de quitarse la vida, informó su familia.

La cantante, nacida en Hong Kong, fue la voz de Mulán en la versión en mandarín de la película de Disney y cantó el tema “Reflection.” En el 2023 celebraría el aniversario 30 de su brillante carrera.

Las hermanas de Lee, Carol y Nancy, anunciaron mediante publicaciones en las redes sociales Instagram y Facebook que la intérprete padecía de depresión desde hace varios años, trató de suicidarse el pasado domingo y había permanecido en coma desde entonces.

«Venimos con gran tristeza a compartir la más devastadora de las noticias: Coco ha sufrido de depresión durante algunos años pero su estado se deterioró drásticamente en los últimos meses», reza la publicación, que añade que aunque la artista buscó ayuda profesional y luchó contra la enfermedad, «ese demonio interno se llevó lo mejor de ella».

La familia de Lee también destacó la labor «incansable» de la cantante para «abrir nuevos horizontes para los cantantes chinos en la escena musical internacional» y su esfuerzo para «brillar por todos los chinos».

Lee fue la primera artista china en firmar un contrato a nivel mundial con el gigante Sony Music y también la primera y hasta ahora única representante de su etnia que ha actuado en la ceremonia de los Oscar, donde en 2000 cantó el tema «A Love Before Time» perteneciente a la película Tigre y Dragón, de Ang Lee.

La muerte de Coco Lee causó conmoción tanto en Hong Kong como en China continental y en Taiwán, donde las redes se llenaron de comentarios de internautas que manifestaban su tristeza y recordaban su larga y exitosa carrera.

La intérprete nació en Hong Kong en 1975, se mudó con su familia a San Francisco (Estados Unidos) a los nueve años y regresó en 1993 para participar en un concurso televisivo de talentos en el que quedó finalista, lo que le valió su primer contrato discográfico.

Alcanzó su primer éxito regional en 1994 con el lanzamiento en Taiwán de un álbum en chino llamado Love From Now On, y en 1999 publicó su primer trabajo en inglés, Just No Other Way.

A lo largo de su carrera Coco Lee, que también participó como actriz en tres películas, publicó más de una quincena de discos que vendieron decenas de millones de copias y su sencillo «Do You Want My Love» llegó al cuarto puesto del Billboard estadounidense en diciembre de 1999.

Entre los artistas que influyeron en su estilo la cantante mencionaba a Michael Jackson, Beyoncé, Stevie Wonder, Madonna y Mariah Carey, con algunos de los cuales llegó a compartir escenario.

Noticia al Día

Con información de People