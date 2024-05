Modelo revela que lo despidieron de la Gala Met por “eclipsar” a Kylie Jenner

El modelo italiano Eugenio Casnighi anunció que no trabajará en la Gala Met de 2024 por haber eclipsado a la estrella de TV y empresaria estadounidense, Kylie Jenner, en la ceremonia de 2023.

Este año, uno de los principales acontecimientos del mundo de la moda, al que acuden celebridades mundiales y diseñadores famosos, se celebra el 6 de mayo, es decir, este lunes.

En un video publicado en TikTok hace dos días, el joven relata su experiencia en el evento. “Me despidieron, así que ahora puedo decir lo que quiero”, dijo Casnighi, que ya no está vinculado por un acuerdo de confidencialidad.

“He trabajado en la Gala Met como modelo y ‘greeter’, persona que recibe y saluda a los invitados, en 2022 y 2023 y tenía que hacerlo este año”, empezó.

Según el modelo, le comunicaron dos días antes del evento que no participaría este año porque la última vez se hizo “viral” mientras acompañaba a Kylie Jenner. “Así que básicamente me dijeron ‘lo has hecho por ti'”, explicó.

“Quieren que los modelos trabajen en la alfombra roja, quieren que la gente los note, literalmente me dijeron ‘te hemos elegido porque nos gustas más que otras personas'”, continuó.

Añadió que cuando los visitantes hacían fotos, él, como ayudante de la estrella, también salía en el encuadre y era natural. Por lo tanto, negó haber hecho nada para llamar más la atención.

En este sentido, Casnighi mostró capturas de pantalla de un mensaje en su correo, en el que también se le notificaba, antes de su despido, el cambio de las condiciones de colaboración y la prohibición de publicar en sus redes sociales cualquier cosa relacionada con la Gala Met, incluidas imágenes del propio evento, tras los “percances” ocurridos el año pasado.

Noticia al Día / RT