Miss de 60 años Buenos Aires 2024: Soy divorciada… Dicen que ayuda a no tener tantas preocupaciones

La abogada y periodista Alejandra Marisa Rodríguez, oriunda de la ciudad de La Plata, tomó relevancia en los últimos días al convertirse en la primera mujer de 60 años en ganar el certamen de Miss Buenos Aires 2024.

” Tengo buena genética y hago actividad física y los cuidados básicos de alimentación. Soy divorciada hace muchos años, en este momento estoy sin pareja y no tengo hijos . Dicen que ayuda no tener tantas preocupaciones “, expresó en diálogo con Chiche Gelblung , por Crónica HD la mujer, que ahora competirá por la corona de Miss Universo Argentina.

” Quiero transmitir que deberíamos salir del estereotipo de la edad y de otros estereotipos, y no encasillar a una persona por el número que tiene en el documento, por el peso o el talle “, destacó e hizo hincapié en que ese es el mensaje que se quiere dar desde el certamen.

Por otro lado, explicó cuál es la clave para mantenerse joven. ” Como muchas frutas y verduras, soy vegetariana, no consumo azúcares ni harinas . Creo que es un conjunto de varias cosas. Hago actividad física tres veces por semana y me gusta mucho caminar. Otra cosa que ayuda es que tengo una actitud muy positiva con la vida ”, dijo.

” Yo ejercí mucho tiempo en lo particular haciendo derecho de familia y actualmente soy asesora legal en un Hospital. Después me queda tiempo libre para hacer lo que me gusta “, contó.

Asimismo, destacó que la figura que tiene la heredó de su madre. ” Tengo buena genética y hago los cuidados básicos de alimentación . Mi mamá era bastante juvenil y siempre le daban menos edad de la que tenía. Siempre fue muy bonita “.

Noticia al Día / Crónica