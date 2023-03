Miguel Bosé revela qué le hizo perder la voz durante ocho años

51672

Miguel Bosé regresa a la escena y concede una entrevista tras años lejos de los medios de comunicación.

El español presentó en El Homiguero la serie Bosé, un biopic de seis episodios en el que participa, junto al actor José Pastor, quien lo interpreta en su propia serie.

Bosé dijo que se estrena este 3 de marzo en SkyShowtime y que se basa en su vida, tratando temas como su adicción a las drogas y sus aventuras.

Durante entrevista, habló del problema más serio al que se ha enfrentado; la pérdida de su voz, una tortura que ha durado ocho amargos años.

Relató cómo sucedió todo y dijo que el pasado verano se levantó con un fuerte dolor de espalda y después de semanas en cama, lo operaron.

Todo vino a consecuencia de un terrible accidente de tránsito que sufrió en el año 1999. Según Miguel Bosé el médico tratante le dijo que tenía infecciones que le quitaban la voz.

Bosé dijo que médico le explicó que fue a raíz de una sinusitis por la que le quitaron una muela que se quedó sin voz y se denomina disfonía psicógena, reseñó as.com

«Me contó que el problema era una muela, al ponerme un implante mal con el tiempo se transformó en una infección que me infectaba toda la cara y bajaba hasta los intestinos. Me quitaron la muela y al día siguiente la voz me había vuelto. Después de 8 años…»

Recordó que fueron ocho años viajando por el mundo buscando cura con la sensación de haber perdido su única herramienta y modo de vida.

«Yo le pedía a Dios que si no podía cantar no cantaba, pero que me devolviera la voz para que mis hijos supieran cual es el timbre de la voz de su padre».

Miguel Bosé vuelve con todo



El intérprete de 66 años, en la entrevista respondió una a una a todas las polémicas a las que se ha enfrentado en estos últimos años.

La estrella de la música, recordó los episodios más memorables de su trayectoria artística y personal.

Asimismo, el intérprete de «Amante bandido» relató que ahora está en pleno proceso de recuperación con la ayuda del foniatra.

Adelantó que se estrena el programa de TV Cover Night en la 1 de TVE en el que será uno de los cuatro jurados de este talent show.

Miguel Bosé confesó que tiene en mente retomar su carrera y si todo sigue bien para el año que viene tiene pensado arrancar una gira de conciertos.