Mick Jagger El Mejor Cantante De La Historia Del Rock 

Luego de revelar al mejor MC que hay en la actualidad, los especialistas en música continúan dando de qué hablar. Ahora, la prestigiosa revista Billboard, reveló que Mick Jagger es el mejor cantante de la historia del rock and roll.

Dentro de una edición especial de la revista, se revela que el cantante de los Rolling Stones es el que mejor registro vocal tiene, y que demuestra en sus presentaciones en vivo, además los especialistas señalan que que Jagger tiene una energía única.

Nadie tiene movimientos como Jagger, ni la voz, el sentido de la moda o el carisma notablemente perdurable del líder de la banda de rock n’ roll más grande del mundo, señala la prestigiosa revista.

Dentro de la descripción, los especialistas señalan también al resto de integrantes de The Rolling Stones pues ellos son partícipes esenciales para el tono tan especial que se escucha de Mick Jagger.

¿Quiénes completan la lista del mejor cantante de la historia del rock?

Cabe señalar que esta lista es un Top 50, por lo que dentro del top 10 están Stevie Nicks (de Fleetwood Mac), Freddie Mercury (Queen), Robert Plat (Led Zeppelin), Kurt Cobain (Nirvana), David Byrne (Talking Heads), Debbie Harry (Blondie), George Clinton, Bono (U2) y Axl Rose (Guns N’ Roses).

No obstante la lista continúa con nombres como el de Robert Smith, Roger Daltrey (The Who), Hayley Williams (Paramore), Steven Tyler (Aerosmith), Chrissie Hynde, Michel Stipe (REM), Chris Cornell (Soundgarden), Jack White, Kathleen Hanna y David Lee Roth (Van Halen).

Dentro de las voces más populares también se encuentra la de Jim Morrison de The Doors, Eddie Vedder de Pearl Jam, Karen O de Yeah Yeah Yeahs, Rob Halford de Judas Priest, Janis Joplin, Thom Yorke de Radiohead, Lou Reed, Anthony Kiedis de Red Hot Chili Peppers y más.

Noticia al Día con información de Billboard