Mattel prepara el regreso de Polly Pocket a la gran pantalla con una película live-action

Polly Pocket es una línea de muñecas creada en 1983 por Chris Wiggs y adquirida por Mattel en 1989. La muñeca ha tenido algunas producciones animadas como “Polly World: Her First Full-Length Movie” (2006) y la serie “Polly Pocket” (2018).

Mattel, la conocida compañía de juguetes, está construyendo un universo cinematográfico live-action y después del éxito taquillero que ha alcanzado Barbie tras una semana en los cines, ahora se suma el regreso de otra muñeca a la gran pantalla: Polly Pocket. La producción será escrita y dirigida por Lena Dunham y protagonizada por la actriz Lily Collins.

Se sabe que la película se centrará en la historia de una joven que se hace amiga de la popular muñeca en miniatura, aunque aún no se ha dado a conocer la sinopsis oficial ni la fecha de estreno. Sin embargo, se presume que debido a las huelgas que está viviendo Hollywood, del sindicato de actores de cine y televisión (SAG-AFTRA) y del gremio de guionistas (WGA), la fecha de estreno podría retrasarse.

Mattel tiene preparados 14 proyectos centrados en sus productos, entre los que destacan UNO, Barney, Wishbone, Matchbox, Hot Wheels, Magic 8 Ball, View Master, American Girl, Major Matt Mason, Masters of the Universe, Thomas the Tank Engine y Rock ‘Em Sock ‘Em Robots. Se espera que la compañía logre superar las cifras en taquilla de la reciente cinta protagonizada por Margot Robbie.

