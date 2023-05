96853

Cristian Muñiz, el hijo mayor de Dayanara Torres y Marc Anthony, está oficialmente graduado de la universidad. Tras cuatro años de esfuerzo y dedicación, el joven de 22 años se graduó de la carrera de Ilustración de la prestigiosa escuela de arte Parsons, en Nueva York. Para la ocasión, el cantante y la modelo se reencontraron y compartieron, junto con su otro hijo, Ryan, la felicidad de ver a ‘Cris’ como todo un graduado.

Marc Anthony se mostró orgulloso de su hijo

A través de sus redes sociales, la modelo dio un vistazo de la graduación de su hijo. En las fotos, Marc y Dayanara se dejan ver realmente orgullosos de su hijo, quien se entregó por completo a sus estudios.

Para la ocasión, Dayanara lució un mini dress lavanda con manga corta peplum y unos stilettos de pulsera. En cuanto a su hijo, este se dejó ver con la clásica toga y el birrete que llevan los graduados en la ceremonia de fin de cursos. Junto a esta conmovedora imagen de madre e hijo, Dayanara le dedicó unas palabras a su ‘Kitian’, como cariñosamente lo llama.

“Demasiadas Emociones. Mi Kitian you did it! Todo lo que te propones lo logras, ¡con sacrificio, esfuerzo y dedicación! Te mereces cada bendición que recibes… Your talent it’s beyond words… You have it all y el mundo es tuyo! (Tu talento está más allá de las palabras, lo tienes todo). Te amo @cris_muniz_torres”, escribió la también presentadora en su emotivo post, en el que etiquetó a sus mejores amigas además de sus hermanos.

En la casa de Dayanara, seguramente todo es alegría y festejos por el gran logro de Cristian, quien, para perseguir sus sueños dejó la casa de su madre en 2019 y se mudó a ‘La Gran Manzana’. En Nueva York, Cristian comparte un departamento junto a su novia, Kylie Jane Marco, quien por estos días también celebró su graduación en Bellas Artes por la Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York.

Un futuro brillante

Meses antes de su graduación, Cristian debutó como ilustrador y colaborador en el cómic de Oro, el Coquí Dorado, de Edgardo Miranda-Rodríguez. El joven de 22 años plasmó su arte en la portada y la contraportada del cómic, el cual forma parte de universo de la superheroína La Borinqueña.

Además de este logro, el arte de Cristian también apareció en la pasada entrega de los Latin American Music Awards. Sus creaciones fueron parte del arte que acompañó a la cantante Young Miko sobre el escenario.

Con información de Hola!