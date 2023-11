182206

John Wilson, conocido como Magic Juan, es un cantautor, compositor y productor estadounidense de ascendencia dominicana, conocido en gran parte de Latinoamérica con el apodo de el Negrito del Swing, fue vocalista de la agrupación Proyecto Uno y regresa a los escenarios con todas sus energías.

Magic Juan, cantante de los géneros merengue house y merengue hiphop, acaba de ser premiado con la Orquídea de Doble Diamante en la ciudad de Maracaibo, Venezuela, este sábado 11 de noviembre tras años sin pisar el territorio nacional.

El artista cantó sus éxitos Baby come back, No se cae, La última vez, La nueva cita , Meneando la pera y Pásame la botella, entre otros.

“Gracias Maracaibo!!! Gracias Venezuela!! Los llevo en mi corazón por siempre”, escribió el artista en su Instagram.

Tras presentación en el Festival Internacional de la Orquídea, hizo show privado en el liceo Los Robles de Maracaibo.

Para quienes no saben, Magic Juan tras su paso por Proyecto Uno, se lanzó a grabar en solitario y en 2003 debutó con el sencillo “La Prueba”. En 2004 lanzó “Libertad” un sencillo de su álbum Remix y de doble CD, “Inevitable”.

En junio de 2009, Magic lanzó su tercer álbum llamado The Sure Bet (La apuesta segura). El primer sencillo del álbum fue “Baby Come Back”, un remix de la canción original del grupo de rock Player del año 1977, según Wikipedia.

Magic Juan y su salud afectada

En enero de 2009, a Magic Juan lo ingresaron en el Columbia Presbyterian Hospital de New York, por un sangrado interno debido a una úlcera estomacal de la cual se recuperó satisfactoriamente.

Lo más reciente que le sucedió a la estrella es que tras haber perdido a su padre a causa del Covid 19, cayó en una fuerte depresión al no poder verlo ni despedirse de él.

Desde ahí, el cantante se deprimió y quiso hasta dejar la música, pero pudieron más las ganas de seguir y no desfallecer para honrar a su padre y seguir complaciendo a sus millones de fans.

