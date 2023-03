52073

-Con más de un millón de visualizaciones en su primer video llegó Lupita Ferrer a

Instagram, plataforma que ahora le permite interactuar de una manera directa con

sus seguidores y el público que la convirtió en la máxima exponente de la

telenovela rosa en toda Latinoamérica.



A sus 75 años de edad, la actriz venezolana, nacida en Maracaibo, comienza de

esta forma la celebración de sus seis décadas dentro del medio artístico, pues

siendo una adolescente incursionó en montajes teatrales con los que despertó lo

que sería la gran pasión de su vida. Atenta y cordial se muestra la estrella de los

melodramas en las redes sociales, saludando y anunciando que este año se suma

a las filas de Hispanomedio, bajo el manejo de Daniel Ferrer Cubillán,

contemplando así la posibilidad de regresar a la pantalla chica más pronto de lo

que creen.



“Queridos amigos de Instagram, soy yo, Lupita Ferrer, les quiero dar las gracias

por todos esos comentarios tan bellos que me han hecho, tan positivos y que me

han hecho entender que de verdad cuento con el cariño de ustedes. Yo trataré de

compartir mis recuerdos, mis escenas de novelas tan famosas y tan memorables

como Cristal, Nada personal, Pecados ajenos, Esmeralda, trataré de compartir eso

con ustedes porque son mi familia, me han visto desde jovencita en la televisión y

yo los quiero mucho”, fue el mensaje con el que la artista dio la bienvenida a sus

admiradores en la conocida red social que cuenta con casi 100 mil seguidores.



La última vez que Ferrer participó en una producción televisiva fue en 2017 en el

seriado Milagros de Navidad, interpretando a la Señora María Collins. Desde

entonces se ha dedicado a su vida personal y otros proyectos ajenos al espectáculo.

Sin embargo, en 2023 viene con todo a recuperar el trono como la

auténtica reina de las telenovelas.

Nota de Prensa