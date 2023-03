61279

La actriz Lupita Ferrer manifestó su deseo de volver a la TV mexicana tras años de estar alejada.

La artista venezolana cuya carrera comenzó a finales de 1960, ha sido reconocida en toda Hispanoamérica.

Ferrer a realizado excelentes trabajos desde Argentina, Perú, Estados Unidos, España y, por supuesto, México.

Aunque hace casi dos décadas se alejó de México para seguir su expansión internacional ahora regresa al país azteca con la intención de sumarse a algo grande.

A su llegada al aeropuerto de Ciudad de México fue abordada por los medios de comunicación y expresó emocionada:

«un proyecto de esos buenos, dramáticos, de esos que a ustedes les gusta y a mí también».

Ella, sorprendida, no ocultó la alegría. «¡Es un honor, un gusto para mí, estoy asombrada. No me lo esperaba, ¡Feliz!, feliz, emocionada de volver a pisar México, ¡tantos recuerdos!».

La trayectoria de Lupita Ferrer en México



Esta vez la invitó Nicandro Díaz, el productor de grandes sucesos como Soy tu dueña, Destilando amor, La mexicana y el gringo, y quien recientemente concluyó Mi camino es amarte.

¿El proyecto?, «no sé, ya cuando vaya a Televisa me dirán», reseñó el portal es us.noticias.yahoo.com.

Las chicas malas del padre Méndez con David Reynoso, El oficio más antiguo del mundo con Maricruz Olivier, El cínico con Rodolfo de Anda.

Además de: La cama con Mauricio Garcés, La vida inutil de Pito Pérez con Ignacio López Tarso, Un Quijote sin mancha con Mario Moreno, Cantinflas, integran parte de esos recuerdos y trabajos de la actriz.

Al preguntarle por los mexicanos dijo: «Se sabe que todos los mexicanos son muy coquetos (…) Cantinflas, ese sí me coqueteó; cenas, cenas, cenas en el restaurante Rioma, que creo que todavía existe en la avenida de los Insurgentes».

Lupita Ferrer reveló que le gustaría volver a trabajar con Cynthia Klitbo, Laura Zapata y Angélica María.

¡Virgen de Guadalupe!, te lo pido, se me presente un proyecto de esos buenísimos para hacer en México, exclamó la artista.

Las telenovelas en la que hizo de villana Lupita Ferrer son Pecados ajenos, interpretando a doña Ágata’ en la que se hizo famosa con las bofetadas.

Rosalinda en la que encarnó a ‘Valeria del Castillo’, la madre posesiva. Esta telenovela es considerada como una de las producciones más costosas de Televisa y de las más vendidas al ser distribuida en 135 países.