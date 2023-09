Luis Miguel recibió un íntimo regalo en concierto de Chile

152076

Luis Miguel tendrá este miércoles el concierto número 10 en Chile, pero fue en show 8 que el artista recibió una prenda íntima por parte de una fan.

Tras una maratón de shows anotados en el Movistar Arena de Santiago, escenario ubicado en el Parque O’Higgins, el cantante ha dejado un montón de anécdotas.

La más cómica fue la reacción que tuvo El Sol de México cuando le regalaron un brasier. La prenda íntima de color negro fue lanzada al escenario y quedó a los pies del intérprete, reseñó T13.

El artista sonriendo decidió recogerlo y mostrárselo al público y a su banda, mientras sonreía. Además, lo puso en la mesa, los presentes gritaron, aplaudieron y celebraron su reacción.

El video es viral en las redes sociales y el intérprete de”Suave”, sigue siendo un fenómeno musical y ahora es el rey de las plataformas.

Además, Billboard boxcore publicó una lista con los 20 artistas latinos más taquilleros desde 1980 hasta la actualidad y en segundo lugar está Luis Miguel.

Luis Miguel, le habría entregado el anillo a Paloma Cuevas



En medio de sus éxitos musicales, las especulaciones siguen rodeando al cantante y es que medios españoles aseguran que el mexicano le entregó el anillo a su pareja Paloma Cuevas.

Se rumora que al parecer la relación está sumamente consolidada, pues El Sol le habría entregado el anillo a su novia, basado en lo que su amigo Antonio Pérez Garibay, papá de Checo y gran amigo del famoso, reveló a los medios de comunicación.

“Me dijeron que es un gran anillo. No lo conozco, no lo he visto, pero sé que Micky tiene por ahí una gran sorpresa”.

Asimismo, añadió: “El Luis Miguel de hoy es otro para bien. Veo a un Luis Miguel realizado, vean su mirada, sus movimientos. ¡Éste es el mejor Micky! Y lo que viene para el futuro va a ser maravilloso”.