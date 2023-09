Los Rolling Stones sacaron nuevo LP: nueva música

151040

The Rolling Stones inició la semana revelando que Hackney Diamonds sí será su próximo trabajo discográfico. El jueves pasado la banda inició una cuenta regresiva que terminará el próximo seis de septiembre, día en el que presentará su nuevo LP.

“Nuevo álbum, nueva música, nueva era”, escribió la agrupación en un video de Jimmy Fallon atendiendo una llamada de Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood, quienes “le piden” acompañarlos en la transmisión en vivo del miércoles. El livestream podrá verse a través de YouTube y allí el presentador charlará con los músicos desde Hackney, en Londres, sobre la etapa que llega.

El grupo comenzó a despertar expectativas hace dos semanas cuando empezó a circular una serie de anuncios en periódicos locales de Inglaterra, en donde una supuesta empresa de reparaciones promocionaba sus servicios. “Our friendly team promises you satisfaction. When you say gimme shelter we’ll fix your shattered windows (“Nuestro amable equipo le promete satisfacción. Cuando dices dame refugio, arreglaremos tus ventanas rotas”)”, se leía en el post que hacía alusión a los grandes éxitos ‘Satisfaction’, ‘Gimme Shelter’ y ‘Shattered’.

El anuncio también escondía la inconfundible boca con la lengua por fuera, estaba escrito en la fuente del álbum Some Girls (1978) e indicaba que dicha “compañía” se había fundado en 1962, el mismo año de la formación de la agrupación. La publicidad contenía una página web de pre-registro y quienes se inscribieron al newsletter, recibieron un link para enviarle preguntas al equipo de la banda. Con el paso de los días, en diferentes partes del mundo se proyectó el logo del grupo como un cristal roto con la leyenda Hackney Diamonds.

A new Stones era

Worldwide September 6th

Join at https://t.co/09XIP65sXt

💎♪#hackneydiamonds pic.twitter.com/uV6xOXKDig — The Rolling Stones (@RollingStones) September 1, 2023

El primero de septiembre, las dudas se disiparon un poco más ya que The Rolling Stones afirmó que se avecinaba su “nueva era” mediante anuncios de realidad aumentada de Hackney Diamonds en ciudades de Brasil, Islandia y Australia. En consecuencia, hubo confusión por si lo que se avecinaba era un LP, un tour mundial o ambos.

La cuenta oficial de la banda replicó el post de una persona que preguntaba por la publicación de un nuevo álbum, prácticamente confirmando su llegada.

A new Stones era

Worldwide September 6th

Join at https://t.co/09XIP65sXt

💎♪#hackneydiamonds pic.twitter.com/uV6xOXKDig — The Rolling Stones (@RollingStones) September 1, 2023

En el pasado, diferentes miembros de The Rolling Stones habían adelantado que en 2023 llegaría nueva música, aunque sus declaraciones terminaron por ser repetitivas. Keith Richards ha sido quien más ha hablado al respecto, llegando a revelar hace un año que continuaban trabajando en su siguiente álbum de estudio con la esperanza de publicarlo en 2022.

Semanas después, fue Ronnie Wood quien confirmó que el LP contaría con líneas de batería grabadas por el difunto Charlie Watts y otras por Steve Jordan, baterista que se unió a la gira de celebración de sus 60 años de formación.

En Año Nuevo, el guitarrista compartió un mensaje para sus seguidores en el que volvió a afirmar que había “nueva música en camino”. Con el paso de los meses, surgió más información acerca del proyecto, como la posible participación de Paul McCartney y Ringo Starr, así como del bajista original Bill Wyman.

Pese a que The Rolling Stones presentó Blue and Lonesome en 2016, aquel trabajo estuvo compuesto por covers de grandes éxitos de blues, por lo que en realidad no ha publicado un álbum con música completamente original desde su LP de 2005, A Bigger Bang. Así que solo es cuestión de días para escuchar su nuevo material.

Rolling Stones