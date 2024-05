“Los caminos de la vida”: Un mensaje universal sobre las adversidades de la vida que Geles dedicó a su madre

-Tras la muerte de su compositor Omar Geles esta canción suena a todo volumen en las afueras de casas en las barriadas, donde familias enteras se reúnen y con parlantes de gran tamaño escuchan el icónico vallenato grabado en 1993 que cuenta con más de 30 versiones, Los Caminos de la Vida.



La canción que fue popularizada por el grupo Los Diablitos, del cual Geles era integrante. Fue inspirada de una experiencia personal para el autor. La letra del vallenato refleja el dolor y la tristeza que sintió al ver a su madre luchar para sacarlos adelante.

Fue una obra que marcó la música vallenata. El éxito ha sido ovacionada y dedicada a cada mamá colombiana. Un tema que describe el sentimiento, el orgullo y la admiración que tenía Omar Geles y sus hermanos hacia su madre y además cómo Hilda Suárez, siendo una mujer de otra época, fue capaz de sacar sola a sus hijos adelante.

Desglosó en ese entonces detalles sobre las dificultades de la niñez y lo heroína que fue su madre, que a su juicio fue valiente, trabajadora y capaz que luchó para sacarlos adelante.

Nunca pensó que la canción se metiera en el corazón de todos, y siguió sonando llenando su corazón de alegría y más “sabiendo que es para mi vieja Hilda”, dijo Geles en entrevista con Vicsari.

Foto: Cortesía

La canción habla de la dureza de la vida y la realidad de enfrentar problemas que uno no espera. Las líneas de la canción expresan un profundo sentimiento de resignación y comprensión de que la vida no siempre resulta como se planea:

“Los caminos de la vida no son como yo pensaba,

como los imaginaba, no son como yo creía.”

“Esa mujer ha sido el motor de mi vida musical y me ha dado tantas cosas y que es el complemento, porque la verdad es que sin la misericordia de Dios yo no estaría aquí», fueron las palabras de Geles en la entrevista.

Estos versos capturan la esencia del desengaño y la aceptación de la realidad, reflejando la lucha diaria y la fortaleza necesaria para enfrentar los obstáculos.

La interpretación de Los Diablitos le dio a la canción una amplia popularidad en Colombia y en otros países de América Latina. Su mensaje universal sobre las adversidades de la vida resonó profundamente con muchos oyentes, haciendo de ‘Los caminos de la vida’ una pieza clásica del género vallenato interpretada también por otros artistas de otros géneros.