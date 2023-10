Lasso reveló el tema que eligieron sus fans como sencillo

164266

Hace unas semanas, Lasso anunció a sus fans que ellos elegirían su próximo tema promocional. Finalizada la etapa de votaciones, el cantante venezolano finalmente reveló el título que fue beneficiado por sus seguidores.

“Muchachos, llegó el día que ustedes estaban esperando. Aquí en nuestras manos tenemos los resultados de la votación de cuál va a ser mi próximo sencillo elegido por ustedes”, comentó el autor de “Ojos marrones” en un reel de Instagram.

Seguidamente, el artista recordó que para presentar las opciones realizó un live, el pasado 30 de septiembre, al que se conectaron más de 25 mil personas. En principio, los internautas escucharían estas cinco canciones: “Canciones viejas”, “Tímido”, “El malo de la película”, “Palabras y óxido”. Sin embargo, por sugerencia de sus productores, Renzo y Vitto, entró en la contienda la canción “Feliz por ti”.

“Feliz por ti es una balada horrorosa de esas de despecho que yo tengo más de dos años que no saco”, contó el artista en el reel. “Y apenas ustedes se dieron cuenta de que era incómodo para mí, la empezaron a pedir”, señaló.

Y la elegida es…



En clave de humor, el intérprete aprovechó un video de Idris Elba y Taylor Swift en una pasada entrega de premios para anunciar el resultado, mediante una simulada traducción simultánea. Así, luego de más de 15 mil votos registrados, el tema “Feliz por ti” se impuso como nuevo sencillo de Lasso.

“Con casi un 35 por ciento de votos, ‘Feliz por ti’ es la canción que ustedes eligieron como mi próximo sencillo. Ahora yo tengo que grabar la canción, hacer el video y sacar la foto de la portada antes de que termine octubre… Y viendo mi calendario… tengo dos días libres en todo octubre. Deséenme suerte”, destacó el cantautor, quien recibió tres nominaciones al Latin Grammy 2023.

En una de marketing

Lasso no reveló la fecha exacta en que el tema y su respectivo videoclip llegaran a las plataformas digitales, pero se presume que será en las próximas semanas.

“Nunca había visto un marketing de esta magnitud. Felicidades”; Primera (vez) que no me siento estafada en una votación. Ganó la que tenía que ganar, estoy muy feliz por ti. Y no es por hacerte presión, pero tienes 26 días y 5 horas antes que acabe el mes, saludos cordiales”; “Ganamos las que nos gusta llorar” y “Yo opino que debería sacar todas estas canciones de igual forma”, comentaron sus seguidores en la red social desarrollada por la compañía Meta.

Su momento más internacional



Cabe recordar que la carrera de Andrés Vicente Lazo Uslar (Caracas, 18 de febrero de 1988), conocido por su nombre artístico de Lasso, tomó un nuevo impulso tras el lanzamiento de “Ojos marrones”. El tema llegó a las plataformas el 2 de junio de 2022 como el segundo sencillo de su entonces en desarrollo cuarto álbum. El disco finalmente llegó en marzo pasado bajo el título de “Eva”.

El video musical de la canción fue publicado el 14 de junio de ese año, alcanzado gran éxito en YouTube. “Ojos marrones”, sin embargo, adquirió popularidad después de volverse viral en la red social TikTok, lo que impulsó la grabación de un remix con el cantante colombiano Sebastián Yatra.

El éxito de la canción le ganó a Lasso también sus tres nominaciones al Latin Grammy. Así, el hijo del cineasta y locutor Henrique Lazo buscará llevarse en noviembre próximo el gramófono latino en las categorías de Canción del año, Grabación del año y Canción pop rock.

Noticia al Día Vía ÚN