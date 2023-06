116678

Shakira y Tom Criuse tuvieron el comentadísimo encuentro en la pasada carrera del Grand Prix de Miami que hizo saltar las alarmas entre los fans.

Para el momento se comentó que entre la barranquillera y el multimillonario actor podría saltar la chispa del romance, sin embargo, entre ellos solo hay una linda amistad.

Hasta ahora, el actor estadounidense rompió el silencio sobre la colombiana, aplaudió el talento de la cantante y lanzó un comentario que encendió las redes sociales, reseñó People.

Todo ocurrió durante una entrevista en Roma, Italia con el programa Despierta America de Univision por el estreno de su cinta Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One.

La reportera Jessica Rodríguez exclamó al preguntarle sobre dicho encuentro. ¿Yo no sabía que eran amigos? Cruise afirmó sin dudarlo: “Ella es tan talentosa, ella y toda su familia. Son gente adorable. Siempre he admirado su trabajo es tan buena persona, es tan buena persona”.

“Y sus caderas no mienten” intervino la entrevistadora “¡No! No lo hacen”, admitió el actor y ex de bellezas hispanas como: Penélope Cruz y Sofía Vergara.

Tom Cruise promociona su reciente film



El intérprete ahora está envuelto en las especulaciones que rodean a Shakira tras su separación de Gerard Piqué.

Tom Cruise se encuentra en plena promoción en Londres de la nueva cinta de Mission Imposible; la saga debutó en 1996 con el actor que para ese entonces era muy joven.

Ahora 27 años después se estrena el séptimo filme protagonizado por el enigmático actor, que afrontó en Italia uno de los rodajes más complicados de su carrera por la pandemia.

Cruise aseguró en su reciente visita a Roma “Siempre me fuerzo en ir más allá”.

A sus 60 años explicó que detrás de ese esfuerzo está siempre su objetivo de “hacer la mejor película para las audiencias”, reseñó msn.com.