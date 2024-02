Las fotos de Brad Pitt que están causando sensación

227382

Brad Pitt ha reaparecido en Los Ángeles. El actor y productor de cine estadounidense, de 60 años, no quiso perderse el estreno de Bob Marley: One Love, la película autobiográfica del legendario cantante y compositor jamaicano que llegará a los cines el próximo 14 de febrero, coincidiendo con el día de San Valentín, reseñó Hola.

Pitt causó revuelo a su llegada al Regency Village Theatre y, como viene sucediendo últimamente cada vez que aparece en público, su rejuvenecida imagen. fue el centro de todos los comentarios. Eso sí, esta vez con notables cambios.

El que fuera marido de Angelina Jolie ha vuelto a acaparar titulares por su estupendo aspecto físico pero ha hecho algunos cambios. Tal y como puede verse en las fotos, el protagonista de Once Upon a Time in Hollywood se aclaró el pelo y lleva un peinado más desenfadado y rebelde. Además, también se puso las cejas más rubias.

Así de atractivo posó en el photocall del Regency Village Theatre de Los Ángeles junto al hijo de Bob Marley, Ziggy Marley, y el actor que da vida al artista jamaicano, el briánico Kingsley Ben-Adir.

Nada más verle, las imágenes empezaron a circular por los medios, redes sociales… y todos comentaron lo increíble que está a sus 60 años.

