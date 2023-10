La verdad sobre Juan José Rodríguez, el “Puma Junior”

168161

El pasado miércoles, 11 de octubre, falleció en Colombia a los 53 años Juan José Rodríguez, el “Puma Junior”.

El cantante y empresario nacido en Caracas, quien era conocido por su apariencia física y el timbre de voz que sorprendieron al público por su gran parecido con José Luis Rodríguez, “El Puma”.

Desde entonces, rumores y especulaciones comenzaron a circular en periódicos de la época y ahora en las redes sociales. Se dice que era hijo no reconocido de José Luis, pero que llevaba el apellido Rodríguez por ser hijo de Oswaldo, hermano del Puma.

Otra versión indica que en efecto es sobrino y que el rumor de que era hijo del Puma, se trató de una estrategia de mercadeo, en la que artistas y famosos utilizan estas tácticas y chismes, para mantenerse e impulsar la carrera artística.

Sería esta la razón por la que José Luis “El Puma” no hablaba del tema y cuando lo hacía negaba ser el padre. Juan José, quien comenzó su carrera a los 17 años, logró la fama a pulso y hasta se convirtió en un próspero empresario.

El Puma siempre negó ser el padre de Juan José Jr.

José Luis Rodríguez, “El Puma” en entrevista para El Tiempo de Colombia en el año 1995, afirmó: “Ese muchacho es hijo de un hermano (Oswaldo) que está en Venezuela.

“Mi hermano Oswaldo es muy enamoradizo y me dijo que había reconocido a ese muchacho. Si él pertenece a la familia, me da alegría. Si mi hermano lo reconoció quiere decir que lleva el apellido. Si canta y quiere hacer su vida así, bienvenido sea”.

En otra conversación en Argentina con Mirtha Legrand reiteró lo mismo: “Por ahí un muchacho dice que es hijo mío, pero no aguanta un ADN, o sea que no es. Yo sé con quién estuve y dónde estuve, tengo buena memoria”. El papá de Liliana, Lilibeth y Génesis aseguró que solamente tuvo tres hijas.

Lo que aseguraba Juan José

En 2019, en el programa dominicano “SOS Hoy”, Juan José Rodríguez reiteró ser hijo del intérprete de “Dueño de nada”, pero siempre aclaró que había sido firmado por un familiar. “Legalmente, tengo el apellido, soy reconocido por un tío, Oswaldo Rodríguez, su hermano”.

Incluso Juan José señalaba que fue criado por la madre de este, quien le puso el sobrenombre ‘Pumita’, pero el reconocido artista venezolano nunca aceptó ser su progenitor., pero recalcó que se llevaba bien con sus hermanas, así como la madre de estas, la cantante Lila Morillo.

Aseguró tener pruebas de que era hijo del artista, pero la polémica nunca avanzó y se quedó en especulaciones.

Asimismo, Liliana y Lilibeth anunciaron su muerte a través de las redes sociales y lamentaron el suceso. Según su esposa, Gloria Gutiérrez, el cantante y empresario habría muerto de un infarto.

La madre de Juan José Jr.

Respecto a la madre, el tema no ha sido tocado ampliamente y, hasta el momento, no se sabe quién es o si sigue viva o no.

De acuerdo a El comercio, su identidad continúa siendo un misterio y probablemente este nunca sea revelado, a menos que suceda algo atípico y todo salga a la luz.

No obstante, algunos medios de comunicación, como el portal Terra de México, han publicado notas en las que señalan que dicha mujer, madre de Juan José Rodríguez, habría sido la amante de “El Puma”, cuando este estaba en una relación con su primera esposa, Lila Morillo.

Así mismo, queda la posibilidad de que aquella mujer no habría tenido nada que ver con el famoso artista, sino con su hermano Osvaldo, quien finalmente fue el que reconoció a Juan José.

