“La gente no quiere entender que yo no seré más grande que Diomedes Díaz”: Silvestre Dangond

El exponente de la música vallenata Silvestre Dangond, manifestó su inconformidad ante la constante comparación con el ya fallecido cantante colombiano Diomedes Díaz, lo que expresado por él mismo “me da flojera, me aburre”.

“Porque la gente no ha querido entender que yo no seré más grande que Diomedes Díaz… yo respeto a todos los grandes. Yo nunca me he comparado con Diomedes, jamás se me pasa por la cabeza, ni lo pienso… el día que lo piense me enfermo”, aseguró Dangond durante una entrevista.

Indicó que tiene que trazar su propio camino y “Diomedes es insuperable”, dijo, asegurando a su vez que la gente se ancla en las comparaciones y eso a veces no deja avanzar a los demás. “Menos comparaciones, más apoyo”, infirió.

En tono de broma contó una anécdota que tuvo con un pianista que aseguraba que Shakira era la más grande, “qué Shakira, le digo yo, ni Shakira, ni Carlos Vives, ni Juanes, lo más grande que parió Colombia es Diomedes”, resaltó el cantante colombiano.

Noticia al Día