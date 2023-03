51226

Tras revolucionar las redes sociales y plataformas digitales Karol G reveló a quién va dedicada su canción TQG que grabó junto a Shakira.

Lea también: Karol G confirma colaboración con Shakira

Karol G y Shakira arrasan con su tema en el que muchos han encontrado un nuevo mensaje dedicado a Gerard Piqué.

La artista que se encuentra por España, acabó con la polémica explicando que no hay un único destinatario:

“Ya hubo una canción muy clara por parte e ella. En este caso ella se sintió identificada con la canción, en mi caso también representó un momento específico de mi vida», reseñó Yahoo.com.

«Sacarla no es para molestar a nadie, las artistas hacemos eso, canciones de vivencias personales”, refirió.

Sin embargo, aclaró: “Me he reído mucho pero al final del día es un dueto de dos mujeres poderosísimas, hemos elevado el género femenino a otro nivel, ese debería ser el verdadero debate».

Agregó: ”Cuando hago la letra decido que es una canción para mí, personal, no quería más polémica como lo que pasó con MAMIII».

Karol G explicó en la entrevista: «Cuando me entero de lo que está pasando Shakira creo que tengo la canción perfecta para ella. Le mostré la canción y le encantó”.

La intérprete de reguetón agregó: “Me dijo que sentía mucho la letra, me pidió que le dejara entrar en el segundo verso que es con el que más identificada se sentía y así fue».

Karol G salta a la fama con fuerza



La cantante nacida en Medellín esta disfrutando de las mieles de su éxito.

Con más de 59 millones de seguidores en Instagram y 38 millones reproducciones de sus canciones cada mes, la también conocida como «Bichota» fue una de las artistas latinas mas populares en Spotify el año pasado.

Este año le irá mejor con el lanzamiento de su álbum Mañana será bonito e incluye esta colaboración con la superestrella Shakira.

La artista dijo en entrevista reciente con CBS News que muchas de las canciones de su nuevo álbum provienen de su separación.

«Siempre trato de mantener una actitud positiva para todo y me hablo a mi mismo, todo el tiempo. Y en todos esos momentos me permitía sentirme triste, me permitía, no se, llorar. Y muchas cosas en mi mente pero me decía como un mantra en mi mente quizás mañana será bonito».