Karol G disgustada por una publicación de la revista GQ:

La colombiana Karol G no ocultó su disgusto tras una publicación digital de la revista GQ en la que su presunta imagen es utilizada en la portada.

Los fans de ‘La Bichota’ y la propia cantante expresaron su molestia por la edición de las imágenes. A través de su cuenta de Instagram, Carolina Giraldo Navarro —nombre real de la intérprete— expresó su disgusto por las fotografías, en las que su cuerpo y su rostro fueron modificados, a tal grado que no parece que fuera ella la de las imágenes.

«No se ni por donde empezar este mensaje … Hoy (jueves) se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así , mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural», reaccionó la cantante.

Antes de que las fotos salieran a la luz, Karol ya las había visto y había expresado su inconformidad por lo editadas que estaban. En las imágenes, el rotro de Karol luce diferente; incluso la forma de su cara es distinta, haciendo que sus pómulos se vean más marcados. Además de esto, su cuerpo luce menos curvilíneo.

«Agradezco la revista oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios. Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mi, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad», finalizó.

La intérprete de Provenza aseguró que el no haber respetado su esencia es una falta de respeto a ella y a las miles de mujeres que todos los días buscansentirse bien consigo mismas en una sociedad crítica. “Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mi , es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad”.

Sofía Reyes comentó el post de Karol con el siguiente mensaje: “¡Hermoso este mensaje! Eso”. En tanto, Chiquis Rivera también se sumó a los comentarios: “¡Te amo! Eres bella. ¡Me encantas! Gracias por hacer esto, para todas, ¡por todas! Estoy de acuerdo contigo y te apoyo al 10000000%! Eres la reina Karol G”.

En cuanto a la postura de la publicación, en sus redes sociales ya no aparece más la portada con Karol G, sin embargo los comentarios de los fans de la intérprete se han multiplicado por miles, mostrando su enojo por la edición de las fotos.

Con información de Hola