Juan Rivera decide abandonar La casa de los famosos

Este lunes el reality show La casa de los famosos 3 sorpresivamente cerró la noche para sus seguidores con dos habitantes poniendo punto final a su participación: Rey Grupero y Juan Rivera.

El primero tuvo que salir de la casa por decisión del público luego de haber sido el menos votado de los tres nominados, mientras que Juan Rivera tomó la decisión de abandonar voluntariamente el reality, reseñó People.

El hermano de la fallecida cantante Jenni Rivera se había convertido en uno de los grandes favoritos para ganar la actual edición y deja incógnitas.

Juan Rivera explicó el motivo detrás de esta decisión en una entrevista que tuvo con Gallego, conductora del show, nada más salir de la casa.

«Sé que La casa de los famosos es una experiencia única, muy poca gente en el mundo ha tenido esta oportunidad. Me siento bendecido, me siento contento, me siento feliz, me siento en paz con mi decisión».

Añadió: «Hay cosas que tengo que atender en casa, cosas de mi salud, cosas de la salud de mi mujer».

«Es más importante para mí en mi vida personal demostrarle a esa mujer que me ha entregado todo en su vida [refiriéndose a su esposa] que ella vale más que cualquier cosa, que ella vale más que el dinero, que ella vale más que la fama, que ella vale más que el programa», refirió.

Juan Rivera envía mensaje tras su decisión



El hermano de Jenny Rivera emocionado envió mensajes a sus seguidores y a quienes lo critican tras salir de La casa de los famosos 3.

«A los fanáticos que me apoyaron me siento, no sé si culpable de haberlos defraudado. Yo simplemente quería que la gente conociera a Juan».

«La gente me ha criticado por todo, me ha criticado por la manera de vestir, de caminar, de respirar, por todo por muchos años y respetuosamente les digo que pues tienen todo el derecho de criticar, pero yo tengo el derecho de decidir qué hago con mi vida y con la vida de mi familia y mi hogar».

Agregó: «Yo tengo que estar seguro de que mi mujer esté bien, de que mis hijos estén bien, de que yo esté bien».

«Y si Dios está contento con el trabajo que yo hice se me puede echar el mundo encima y yo voy a estar bien».