Por decisión del Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas de Tunja, el Rey Vallenato 1996, Juan David ‘El Pollito’ Herrera, recobró su libertad tras haber pagado una condena de 12 años de prisión por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, del que siempre alegó era inocente.

La noticia la conoció el pasado 16 de enero justo el día de su cumpleaños, dando gracias a Dios.

“Dios es maravilloso, es bueno y misericordioso, siempre le pedí me diera la libertad para pasar mi cumpleaños fuera y no en este lugar. Nunca perdí las esperanzas y hoy me dio este gran regalo, estoy feliz y agradecido”, han sido las palabras que ha dicho el acordeonero tras conocer el fallo, en el Centro Penitenciario Regional de Alta Seguridad de Cómbita, Boyacá.

‘El Pollito’ Herrera, fue condenado por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Valledupar con funciones de conocimiento, en el 2014, cuando ya tenía dos años privado de la libertad tras ser capturado en abril de 2012, a portas de participar en el Festival Vallenato de ese año.

De acuerdo con la teoría de la Fiscalía, el músico vallenato sostuvo un noviazgo con una menor de 12 años, quien luego indicó que había sido abusada sexualmente y la madre de esta lo denunció.

Sus primeros años de condena fueron en la Cárcel Judicial de Valledupar, pero luego fue trasladado a Cómbita.

Se conoció que ‘El Pollito’ Herrera en sus años de prisión estuvo perfeccionando la interpretación del acordeón y que llegará en los próximos días a Valledupar donde está su arraigo.

Apalusos música y cariño para Juan David ‘El Pollito’ Herrera

Impresionante fue recibimiento el que le dieron en Valledupar a Juan David ‘El Pollito’ Herrera tras recuperar su libertad.

En medio de los aplausos y los abrazos, ‘El Pollito’ expresó: “este es un día esperado porque la gloria de Dios es grande. Feliz de poder volver a mi tierra, Valledupar.

Noticia al Día/El Heraldo