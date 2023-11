José Luis Rodríguez compartió un recuerdo con Javier Milei: “Este es el principio del cambio de la Argentina”

186321

El cantante venezolano José Luis Rodríguez, El Puma, compartió en su cuenta de Instagram una fotografía suya, acompañado de Javier Milei y su hermana que data de cuatro años atrás, en la que afirma conversaron mucho sobre las propuestas para un buen gobierno en Argentina, donde Milei resultó electo presidente.

Argentina fue a una segunda vuelta electoral este domingo 19 de noviembre donde Javier Milei, un economista, político y docente argentino, líder del espacio político La Libertad Avanza, resultó triunfador por encima con 55 por ciento de los votos frente a 44 por ciento para el ministro de Economía, el peronista de centro Sergio Massa, según resultados parciales oficiales.

“Hace unos cuatro años en mi querida Buenos Aires, Argentina, conocí a estos dos seres tan especiales: Javier Milei y su adorable hermana,que en una conversación de cuatro horas pude apreciar lo que Milei planteaba, y que por supuesto, coincidíamos en casi todo lo expuesto por él”, resaltó El Puma en su post.

“Tal vez Dios no me sacó del cuerpo para ver el principio del cambio de la Argentina después de 70 años. Ojalá, dios quiera que no se le arrimen ni se le peguen los aduladores, los de mala onda, los aprovechadores, y los ladrones que han participado en el gobierno anterior y que son rechazados por el pueblo argentino. Va a ser dura la transición, pero no imposible”, afirmó.

“Que dios bendiga a la Argentina.Un país y un pueblo que llevo en mi corazón. José Luis Rodríguez, El Puma”, culminó su publicación.

