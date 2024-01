215165

Durante el Sunday Service Drag Brunch en The Abbey, Jennifer López deleitó a los asistentes al servir cócteles de su marca Delola.

La reconocida artista boricua visitó el famoso establecimiento LGBTQ+ en West Hollywood, sumándose así a la vibrante atmósfera del evento y derrochó elegancia.

Lució vestido ajustado de estampado geométrico en tonos naranjas y marones, y unas botas blancas por la rodilla. Además, usó un clutch de piel de serpiente con cierre dorado y grandes aros fueron sus complementos.

Desde su asistencia a los Globos de Oro en los que deslumbró con su look Jennifer López no había hecho aparición pública, pero si hizo el lanzamiento del video de su nuevo tema Can’t Get Enough, que es parte del lanzamiento de su álbum This Is Me…Now, que saldrá a la venta el 16 de febrero justo después del Día de los enamorados.

Asimismo, la diva del Bronx causó revuelo al posar en su mansión de Beverly Hills, desatando críticas sobre sus muebles y muchos de sus seguidores opinan que podrían lucir mejor en un hotel.

Noticia al Día/ People/ HOLA