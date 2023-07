Jamie Foxx habla por primera vez de su salud

131228

El actor estadounidense Jamie Foxx subió un video en Instagram la noche del viernes, 21 de julio, en el que reveló detalles de esa emergencia médica que vivió y que, según su opinión, fue una que pensó que no pasaría.

Lea también: https://noticialdia.com/entretenimiento/murio-a-los-74-anos-la-actriz-josephine-chaplin-hija-de-charles-chaplin/

En el video, Foxx explicó por qué la mantuvo en el más absoluto hermetismo. Dijo que no quería que nadie lo viera entubado, sino que más bien lo pudieran ver riendo, viviendo con alegría, en la pantalla o haciendo chistes.

“Ni siquiera puedo comenzar a decirles lo lejos que me llevó y cómo me trajo de vuelta”, destacó sobre el apoyo de sus fanáticos. “Pasé por algo que pensé que nunca jamás pasaría”.

Aseguró haber ido al infierno y regresado de él para poder trabajar, aunque todavía pasa algunos retos para incorporarse a sus labores, al tiempo que aseveró que su hermana Deidra Dixon y su hija Corinne le salvaron la vida en este trance, al igual que los médicos que le atendieron y por eso envió sus agradecimientos.

“No puedo decirles lo bien que se siente tener a su familia interviniendo de esa manera, y todos saben que lo mantuvieron hermético, no dejaron escapar nada. Me protegieron”, destacó. “Y eso es lo que espero que todos puedan tener en momentos como estos”.

De acuerdo con TMZ, Foxx aún no está 100 por ciento recuperado y que además no está del todo metido en los proyectos que estaba haciendo antes de su episodio de salud porque, quizás, no está listo para asumirlos de lleno.

Corinne, de 29 años, fue quien informó la emergencia médica de Foxx el pasado 12 de abril y entonces dijo que gracias a una acción rápida y cuidado se evitó un problema mayor, pero que el actor estaba caminando hacia la recuperación.

Luego, ella indicó en mayo que la condición del actor iba mejorando y que había estado fuera del hospital por varias semanas.

Noticia al Día

Con información de TMZ