Integrante de Locomía reveló: “He estado a punto de irme a vivir a la calle”

Luis Font, integrante de la famosa banda española de los ’80 y ’90 Locomía, reveló las penurias que ha vivido y la decisión que ha tomado para salir adelante.

Locomía es considerada como una de las agrupaciones más icónicas de la escena musical hispana desde su fundación en 1984.

Reconocida mundialmente por sus estilizados atuendos y el espectacular manejo de sus enorme abanicos, los cuatro integrantes originales se apoderaron de la escena con su estética y sexualidad que rompía estereotipos, reseña People.

Pero de aquellos años iniciales en Ibiza, España, queda poco. Algunos de sus integrantes originales han fallecido o incluso han sido motivo de escándalos diversos, incluyendo a Xavier Font, quien en 2012 fue sentenciado a 20 años de prisión por tráfico de drogas.

Ahora le ha tocado el turno a Luis Font, uno de los cuatro integrantes originales del grupo, al revelar las penurias económicas que ha pasado y que lo han dejado al borde de quedarse en la indigencia, como él mismo ha confesado en el popular programa Socialité, de la cadena española Telecinco.

“He estado a punto de irme a vivir a la calle”, confesó el artista a la anfitriona del programa de fin de semana, María Verdoy. “No quería volver a estar en la oscuridad. Al menos en la calle me darían los rayos del sol, me daría la luz, vería gente. Sé que es muy duro decirlo, pero después de todo el camino del que vengo, esto no era nada”.

“Tengo en este momento una paga de 250 euros”, prosiguió Font con la voz quebrada. “He buscado trabajo y he trabajado en sitios, pero me cuesta encajar”.

El artista enfatizó que han sido sus amigos quienes le han tendido una mano en sus horas más amargas y que incluso, para presentarse en el programa tuvo que reucurrir a su ayuda para arreglar su cabello y vestuario. “Siempre tengo gente, estos ángeles como Edu que me cuidan”, exclamó.

En junio pasado una nueva generación de Locomía retomó el escenario para celebrar su 40mo. aniversario, presentándose incluso en el Zócalo de la capital mexicana como parte del desfile de la comunidad LGBT.

De momento Font ha lanzado al universo su deseo de participar en el reality Supervivientes, de la mencionada cadena Telecinco. “Me haría mucha ilusión porque volvería a darme energía, a tener un reto”, aseguró. “Yo soy un superviviente”. Y que lo diga.

