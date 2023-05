Homero Simpson cumple hoy 67 años

91781

Homer Jay Simpson (Homero J. Simpson en Hispanoamérica y Homer J. Simpson en España) es un personaje ficticio protagonista de la serie de televisión de dibujos animados Los Simpson. Es el padre de la familia protagonista y uno de los personajes centrales más importantes de la serie. Fue creado por el dibujante Matt Groening e hizo su debut en televisión el 19 de abril de 1987, en el corto Good Night del programa El show de Tracey Ullman. Su segundo nombre es un juego de palabras; durante muchas temporadas no se supo qué había detrás de la J hasta que en el capítulo «D’oh-in’ In the Wind» descubre que su segundo nombre es Jay (nombre en inglés de la letra j); de este modo, cuando Homer pronuncia en inglés su propio nombre, no se distingue si da la letra inicial del segundo nombre o este al completo.

En su licencia de conducir da a entender que nació el 12 de mayo de 1956, por lo que, en la serie (emitida inicialmente a fines de los 80s y comienzos de los 90s) la edad de Homer rondaría entre los 34 y 40 años.

Wikipedia