Hilda Abrahamz desató polémica en redes sociales tras manifestarse en contra de la participación de “trans” en los concursos de belleza

En las últimas horas la actriz venezolana Hilda Abrahamz desató la polémica en las redes sociales tras manifestar su opinión acerca de la participación de personas de la comunidad LGBTIQ+ en los concursos de belleza.

“Certámenes trans para trans eso es todo! Certámenes de mujeres para mujeres!”, resaltó en su cuenta X (antes Twitter) que fue objeto de sinnúmero de reacciones acusándola de discriminatoria y de obsoleta, mientras otros apoyaron su posición.

“Las mujeres trans son mujeres. Es como que dijeras que “certámenes de belleza para mujeres negras”. Es absolutamente discriminador tu tuit”, rechazó @jonathanraulj.

“Por eso también es que los papeles artísticos de mujeres trans, no deben ser interpretados por mujeres biológicas. Papeles trans para trans, y papeles de mujeres para mujeres. Porque “el azul no debe ser tan rosa.” Al pan, pan y al vino , vino. Y así todos quedan tabla”, aseguró Gaby Ravelo.

“Las mujeres trans también son mujeres. Aunque puedas tener dificultades para entenderlo, debido a la diferencia generacional, recuerda que el mundo siempre ha experimentado cambios y desarrollo. Por lo que tu opinión ya es obsoleta y pronto pasará a ser una idea cavernícola”, @Yon_Lezvar.

“Totalmente de acuerdo… Ellos deben tener sus propios certámenes… Igual debe pasar en los deportes, o porque las mujeres trans NO compiten en los deportes con hombres? Ah pero los hombres trans si quieren participar en deportes con mujeres, una mantequilla”, expresó Maribel Lunar.

“Aplausos para ti. Eso es lo que deben hacer ustedes (las mujeres) defenderse entre sí. Y cuentan con nosotros”, acotó Domingo Ramírez.

Tras cada una de las respuesta en su comentario, la también exmiss venezolana, volvió a tuitear: “Resulta que ahora no puedo opinar porque paso a ser enemiga de ellos por Dios que memoria tan corta tienen! Porque no recuerdan todooooo lo que los he apoyado por años! Pero hay cosas con las que no estoy de acuerdo y como ser humano soy libre de expresarme! Punto y final”, puntualizó Abrahamz, recordada por sus papeles estelares en las novelas “Mi Gorda Bella”, El Desprecio”, “Por estas calles”, entre otras producciones dramáticas.

Certámenes trans para trans eso es todo! Certámenes de mujeres para mujeres! — HIlda Abrahamz (@HildaAbrahamz) August 6, 2023

Resulta que ahora no puedo opinar porque paso a ser enemiga de ellos por Dios que memoria tan corta tienen! Porque no recuerdan todooooo lo que los he apoyado por años! Pero hay cosas con las que no estoy de acuerdo y como ser humano soy libre de expresarme! Punto y final — HIlda Abrahamz (@HildaAbrahamz) August 6, 2023

