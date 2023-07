Hijo de Mariana Levy recibe apoyo de Ariel López Padilla

126680

José Emilio Fernández Levy, hijo de Mariana Levy y José María Fernández “el Pirru”, reveló que, en esta época complicada de su vida, el actor Ariel López Padilla, es un aliado, para enfrentar sus problemas económicos.

López Padilla, el padre de su media hermana María lo ha asistido en todo lo que ha podido, apoyo que lo tomó por sorpresa, reseñó El Universal.

El hijo de la actriz Mariana Levy nunca se habría imaginado que un día se convertiría en un apoyo pero, sobre todo, agradece el afecto que ha demostrado que siente por él.

El joven sorprendió con las declaraciones que ofreció en entrevista con “Ventaneando”, a través de las que se dio a conocer que la relación con su padre se fracturó.

José Emilio explicó que las diferencias con “el Pirru” tuvieron lugar, cuando comenzó a involucrarse en el proceso legal que corresponde a la herencia que su madre les dejó a él y a sus dos hermanas María y Paula.

Aseguró que su papá empezó a acudir al juzgado y conocer las etapas que tienen que cumplirse para que la sucesión testamentaria se realice.

Asimismo, reveló que se percató que una jueza de control giró una orden de aprehensión y desalojo en contra de su padre, pues este tomó posesión de la casa de Mariana Levy, ubicada en Cuernavaca, Morelos, a partir de 2015.

Dijo que su padre a lo largo de todos estos años no pagó el mantenimiento de la propiedad, lo que generó una deuda cada vez más honda pues, a la fecha, se deben más de un millón 200 mil pesos.

“Me duele mucho decir que mi papá no me hace bien, me duele en el corazón, pero, vas creciendo y te vas dando cuenta de las cosas”.

El valioso apoyo del actor Ariel López Padilla



El hijo de Mariana Levy, de tan solo 19 años resaltó que, ahora vive solo en la casa de Cuernavaca y está a cargo de todos los gastos que demanda la propiedad.

Expreso que el actor Ariel López Padilla, el padre de su hermana María,es quien lo ha ayudado a sobrellevar la situación pues, cuando acudió a él, nunca obtuvo un no por respuesta y, en cambio, fue cobijado por él y su familia.

Asimismo, expuso que cuando va a la casa de Ariel y Paulina, lo invitan a comer y se siente en familia, ya que aunque los hijos de la pareja no son nada de él, los ve como si fueran sus hermanos menores, por lo que reiteró su agradecimiento al actor.