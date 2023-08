145527

La hija de Carlos Villagrán, conocido como “Kiko” en El Chavo del 8, reveló el pasado mes de julio que padece cáncer de mama.

En ese momento la modelo de Onlyfans y madre de una hija expresó en sus redes sociales: “No lo podía creer, dos cirugías y aún no lo creía, para mí y mi familia fue muy sorpresivo”.

Vanessa Villagrán, de 40 años, tras informar el diagnóstico, reapareció este lunes, 21 de agosto, junto a su famoso padre, narró sobre su tratamiento y cómo se encuentra.

La hija de “Kiko” compartió una foto de su emotivo reencuentro y escribió: “Te fuiste cuando justo me detectaron cáncer, antes de irte me dijiste: ahora voy a trabajar con más ganas para ayudarte, yo te voy a apoyar”, publicó People.

La menor de los Villagrán añadió: “Ahora que estás aquí, como ya te lo dije, me inyectas vitamina y paz en todo sentido. Me siento completa y hasta lo de mi caída de cabello se me olvidó solo con tu presencia”.

“Tú, mi mamá, mi hija y mi hermano han sido esenciales para sentirme motivada, para sentirme feliz y para echarle ganas”.

La modelo compartió un video de sus reviews de pelucas, ahora que ha perdido el cabello por causa del tratamiento. “Esto es lo cool de no tener cabello”.

Hija de “Kiko” apoyada por su familia y por el público



Carlos Villagrán “Kiko” es padre de seis hijos y recientemente se supo que la menor, su hija más cercana y mánager, atraviesa una intensa lucha contra el cáncer de mama.

El actor mexicano se encontraba de viaje por asuntos de trabajo y ahora se reencontró con su amada hija.

La familia está unida en esta lucha, Vanessa recalcó: “Juntos y de la mano vamos a superar todo esto. TE AMO”.

Desde entonces, la mánager de “Kiko” comparte con sus seguidores los tratamientos que sigue, incluyendo quimioterapias y otras curas “alternativas”, de las que ha dado más detalles en sus redes sociales.

Vanessa Villagrán tiene más de diez mil seguidores en OnlyFans, quienes la apoyan a diario, sumados a los fan de su famoso padre, reseñó Terra.com.mx.

