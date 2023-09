Héctor Lavoe único e inimitable

161106

Héctor Juan Pérez Martínez (Ponce, 30 de septiembre de 1946 – Nueva York, 29 de junio de 1993)​ conocido por su nombre artístico Héctor Lavoe, fue un cantautor y productor musical de salsa puertorriqueño. Fue cantante e intérprete en la historia de la salsa; ayudó a establecer la popularidad de dicho género musical a nivel mundial en las décadas de 1960, 1970 y 1980 y principios de los 1990.

Desde 1967 hasta 1974, estuvo integrado en la orquesta de Willie Colón, con la que logró el reconocimiento con canciones como «Aguanile», «Che che colé», «La murga», «Juana Peña», «Calle Luna, calle Sol», «Barrunto», «Timbalero», «Abuelita» entre otras.

También formó parte del elenco de la orquesta salsera Fania All Stars desde su creación en 1968 hasta sus últimos años de vida. Lavoe fue uno de los artistas principales del sello Fania Records, así como de la Fania All Stars. Con ellos grabó varias canciones, tales como «Mi gente», «El rey de la puntualidad», «Ublabadú», «Siento» y más temas que salieron en el disco recopilatorio Fania All-Stars with Hector Lavoe en 1997.

Tras su separación de Willie Colón, inició su carrera como solista y publicó su primer álbum, La voz, con el que recibió un disco de oro y obtuvo, por parte de la revista Latin NY, el premio a mejor vocalista masculino y mejor conjunto de 1976.

Wikipedia