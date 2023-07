Hanna de Ha*Ash narra lo difícil que fue ser mamá

121580

Las cantantes Hanna y Ashey Pérez, del dúo Ha*Ash, saltaron a la fama en los 2000 y se convirtieron en unas de las cantantes más exitosas.

Hanna habló por primera vez de lo difícil que fue para ella embarazarse.

La artista confesó que tiene una enfermedad autoinmune que le impedía convertirse en mamá, contra la cual luchó para cumplir su anhelado sueño.

Hanna ofreció una entrevista a Yordi Rosado en la que hablaron de este momento de la vida de la artista, reseñó El Universal de México.

Las hermanas Pérez señalaron que ella se sometió a varios tratamientos de fertilidad durante varios meses, pero no tuvo suerte.

“Me diagnosticaron una enfermedad autoinmunológica, estuvimos haciendo dos años tratamientos”.

Las hermanas mexicanas dan así su testimonio que conmueve a sus fans.

Un acto de amor por su hermana de Ha*Ash



Lo más hermoso que reveló Hanna fue que su hermana Ashley le ofreció darle uno de sus óvulos para cumplir su sueño de ser mamá.

Luego del diagnóstico, “un mes antes Ashley me iba a regalar un óvulo”.

La estrella contó que los médicos le recomendaron hacer un último intento para cerrar el ciclo y si no se podía, pues continuar con lo que seguía. Comentó que al principio se negó a este nuevo intento, pero finalmente se arriesgó.

“Ese mes que hicimos el último esfuerzo me embaracé y los doctores me decían que no celebrara y yo dije: ‘yo voy a celebrar el embarazo cada día aunque me dure el embarazo un día”.

Hanna de Ha*Ash añadió entre lágrimas: “Fue muy bonito porque los doctores dicen que eso no debió de haber pasado y ellos no pueden tomar crédito por algo que mi cuerpo no debió de haber tomado”.

La intérprete dijo que no se esperó para avisar a su familia, sino que lo hizo de inmediato porque ella estaba contenta por haberse embarazado.

Asimismo, su hermana Ashley indicó que el nacimiento de su sobrina fue en plena pandemia y fue terrible que ningún familiar pudo ir a recibir a la niña, ya que ni siquiera podían entrar al hospital.