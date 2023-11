Gaby Spanic hizo impactante revelación sobre el presunto abuso sexual que sufrió por parte de Pablo Montero

187366

Al parecer el reality ‘Secretos de Villanas’ ha servido como desahogo para algunas de sus participantes, y es que, en la temporada pasada la venezolana Alicia Machado admitió que había sido golpeada por su expareja, el cantante mexicano José Manuel Figueroa, lo que provocó un severo escándalo que terminó en la defensa del azteca, quien además aseguró que su equipo legal se encargaría de la “difamación” por parte de la exreina de belleza.

Lea también: Alicia Machado acusa a José Manuel Figueroa por violento: él la desmiente y le pide pruebas

Ahora tocó el turno a Gaby Spanic, quien rompió el silencio y confesó que durante su participación en la primer temporada de La Casa de los Famosos en Telemundo, Pablo Montero presuntamente abusó sexualmente de ella.

Ante esto, Ana María Alvarado, conductora de espectáculos, no dudó en dar un controversial punto de vista que revictimizó a la actriz de telenovelas.

Durante la emisión de este 22 de noviembre en Sale el Sol, los conductores estaban comentando el nuevo escándalo que envuelve a Pablo Montero y Ana María Alvarado fue contundente con su opinión.

“Todavía estaría en tiempo si quiere proceder, no sé cómo haya sucedido, me imagino que no se vio en ese momento al público o si Pablo lo quiso hacer show y ella lo vio como otra situación”, mencionó en primera instancia.

Ante esto, Joanna Vega-Biestro no se quedó callada y señaló que no estaba bien que una persona realizara tocamientos sin permiso, además ahondó que dichas acciones no podían justificarse en ningún sentido.

“Aunque Pablo quisiera hacer show, en el momento en que tu quieres besar a alguien sin su consentimiento está mal, en eso sí estás rebasando un límite que no es correcto”, puntualizó.

Alvarado intervino y comentó: “Yo sí me acuerdo que había este coqueteo, a lo mejor Pablo se confunde, pero sí había coqueteo, pero en las notas decía que había romance. Después de este incidente Pablo se retiró por completo”.

Noticia al Día

Con información de Infobae