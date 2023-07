Frida Kahlo, Dalai Lama, Sylvester Stallone, 50 Cent, Eva Green, Ranveer Singh y Janet Leigh nacieron un 6 de julio

121755

Frida Kahlo, Dalai Lama, Sylvester Stallone, 50 Cent, Eva Green y Ranveer Singh comparten en común su fecha de nacimiento, un 6 de julio sus padres tuvieron la dicha de iniciar junto a ellos sus caminos de vida.

Frida Kahlo



Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, ​ conocida como Frida Kahlo, nació un 6 de julio de 1907 en Coyoacán, Ciudad de México, fue una reconocida pintora. Su obra gira temáticamente en torno a su biografía y a su propio sufrimiento. Fue autora de 150 obras, principalmente autorretratos, en los que proyectó sus dificultades por sobrevivir.

A los dieciocho años Frida Kahlo sufrió un gravísimo accidente que la obligó a una larga convalecencia, durante la cual aprendió a pintar, y que influyó con toda probabilidad en la formación del complejo mundo psicológico que se refleja en sus obras. En 1929 contrajo matrimonio con el muralista Diego Rivera; tres años después sufrió un aborto que afectó en lo más hondo su delicada sensibilidad y le inspiró dos de sus obras más valoradas: Henry Ford Hospital y Frida y el aborto, cuya compleja simbología se conoce por las explicaciones de la propia pintora.

También son muy apreciados sus autorretratos, asimismo de compleja interpretación: Autorretrato con monos o Las dos Fridas. Cuando André Breton conoció la obra de Frida Kahlo, afirmó que la mexicana era una surrealista espontánea y la invitó a exponer en Nueva York y París, ciudad esta última en la que no tuvo una gran acogida. Frida nunca se sintió cerca del surrealismo, y al final de sus días rechazó abiertamente que su creación artística fuera encuadrada en esa tendencia.

Tenzin Gyatso (Dalai Lama)



Tenzin Gyatso es el decimocuarto dalái lama, líder espiritual del Tíbet, ​ líder religioso de la escuela Gelug del budismo tibetano, .​​ Kundun, que en tibetano: སྐུ་མདུན་་, Wylie: sku mdun significa «la presencia», es el título que se le da al dalái lama.

Nació un 6 de julio de 1935 en Qinghai, China. A la edad de cuatro años, fue identificado como decimocuarta reencarnación de Avalokitesvara. El 22 de febrero de 1940 fue proclamado soberano del Tibet, y desde entonces es el jefe supremo de todas las comunidades budistas de su país. Durante la invasión china (octubre de 1950) tuvo que concluir con ese país el acuerdo de Pekín, que garantizaba la autonomía de su país (23 de mayo de 1951). La posterior ocupación del país por China obligó al dalai-lama a refugiarse en el N de la India, donde aún sigue a pesar de los ofrecimientos hechos por el Gobierno chino (1984) para trasladarse de nuevo al Tibet. En 1987, un niño español de dos años de edad, Osel Hita Torres, nacido en Bubión (Granada), fue reconocido por el dalai-lama como su sucesor. En 1989 se le concedió el premio Nobel de la paz.

Sylvester Stallone



Nació un 6 de julio de 1946 en Nueva York, Estados Unidos. Actor y director de cine estadounidense. Pese a sus limitados recursos interpretativos, triunfó como héroe del cine de acción en los años 80 y 90, protagonizando películas taquilleras como Rocky (1976) y Acorralado (1982), continuadas en numerosas secuelas.

Nacido en el seno de una familia muy humilde, fue expulsado de catorce escuelas en once años, pero gracias a su físico musculoso obtuvo una beca de atletismo. También asistió a los cursos de teatro de la Universidad de Miami, donde le aseguraron que la interpretación no era lo suyo. Trabajó en varios empleos, pero, determinado a convertirse en actor, apareció en películas pornográficas en 1970.

Después de algunas fugaces y curiosas apariciones en la gran pantalla (como su pequeño papel en 1971 en Bananas, de Woody Allen), en 1974 interpretó uno de los papeles principales en la película de bajo presupuesto The Lords of Flatbus, y al año siguiente hizo papeles secundarios en otras películas. Empeñado en convertirse en un astro, se le ocurrió escribir su propio guión: en tres días completó la primera redacción de Rocky, la historia de un boxeador que logra triunfar a pesar de todos los obstáculos; al parecer, la idea se le ocurrió viendo un combate de Cassius Clay.

Stallone vendió el guión por una suma relativamente pequeña (pero con una gran participación en los posibles beneficios) con la condición de que se le asignara el papel protagonista. El filme resultó el éxito de taquilla de 1976 y ganó los Oscar a la mejor película, al mejor director y al mejor montaje; de la noche a la mañana, se convirtió en un actor consagrado y obtuvo pingües ganancias por su parte en los beneficios.

50 Cent

Curtis James Jackson, nació el 6 de julio de 1975 en Nueva York, EEUU, más conocido por su nombre artístico 50 Cent, es un cantante, compositor y actor estadounidense. Alcanzó la fama mundial con el lanzamiento de sus álbumes Get Rich or Die Tryin’ y The Massacre, ambos de ellos logrando éxito multi-platino.

Eva Green

Eva Gaëlle Green es una actriz francesa, nacida el 6 de julio de 1980.

Hija de la actriz cómica Marlene Jobert y un dentista de origen sueco, Eva Green comienza sus estudios de Arte Dramático en Londres, en la Academia de Arte Dramático Webber Douglas. Su gran talento de hace notar sobre las tablas desde muy joven y en el año 2003 recibe su primera oportunidad de la mano del famoso cineasta Bernardo Bertolucci, quien la elige para interpretar uno de los papeles protagonistas en el filme ‘Soñadores’.



Tras participar en el filme francés ‘Arsene Lupin’ en 2004, la actriz obtiene su primera oportunidad en Hollywood un año más tarde con la película ‘El Reino de los Cielos’, en la que trabaja bajo las órdenes de Ridley Scott. En 2006 su carrera da un salto decisivo cuando es elegida para interpretar a la chica Bond en la nueva película de la famosa saga, ‘007: Casino Royale’, que protagoniza junto a Daniel Craig.



A partir de entonces se hace más popular para el gran público y, tras protagonizar títulos como ‘La brújula dorada’ (2007) o ‘Cracks’ (2009), es elegida para dar vida a Morgana en la serie de televisión de Starz, ‘Camelot’, basada en la vida del Rey Arturo.

Ranveer Singh

Ranveer Singh nació el 6 de julio de 1985 en Bombay, Maharashtra, India.

Es un actor indio que ha participado en diferentes películas del género de Bollywood. Ha recibido varios premios, incluidos dos Filmfare Awards, y se encuentra entre los actores mejor pagados del país.

Janet Leigh

Jeanette Helen Morrison, nació un 6 de julio en Merced, California en 1927.

Actriz de cine estadounidense. Cuando en 1947 fue descubierta por Norma Shearer, entonces ex actriz viuda del productor Irving G. Thalberg, Janet Leigh aún estudiaba música en una universidad de California. Bella y con un rostro fresco, aunque sin experiencia previa en el cine, interpretó sobre todo papeles de ingenua en muchas de las producciones de los estudios de la Metro Goldwyn Mayer entre finales de los años 40 y principios de los 50. Empezó a ser popular gracias a su intervención en Mujercitas (1949), de Mervyn LeRoy, adaptación de la famosa novela autobiográfica de Louise May Alcott.

Alcanzó un aspecto más maduro y más sexy tras su aireado matrimonio con Tony Curtis, que duró desde 1951 a 1962, y poco a poco fue mejorando en cuanto a calidad interpretativa. Aunque sus mejores trabajos son los realizados en comedias y en el género musical, demostró asimismo estar dotada de una convincente vena dramática en películas destinadas al olimpo de las obras maestras, como Sed de mal (1958), de Orson Welles, un thriller sobre la corrupción policial en que fue pareja de Charlton Heston, y Psicosis (1961), el filme con que Alfred Hitchcock inauguró una fecunda (mil veces imitada) síntesis de terror y suspense y que le valió su única nominación al Oscar.

Desde la década de los 70 sus apariciones en el celuloide fueron cada vez más espaciadas; por contra, frecuentó numerosas series de televisión como artista invitada, actuó en Broadway y escribió sus memorias, tituladas There Really Was a Hollywood (1984). Otros títulos destacables de su filmografía son Scaramouche (1952), El príncipe valiente (1954), Pete Kelly’s Blues (1955), Safari (1956), Los vikingos (1958), El mensajero del miedo (1962), Harper, investigador privado (1966) y Una mujer sin amor (1972).

Con información de Wikipedia/BiografiasyVida