Finalmente se sabe la razón más grande detrás de la separación de Sofía Vergara y Joe Manganiello

Aunque algunas rupturas raras son decisiones espontáneas, es justo decir que la mayoría de las separaciones, especialmente las que ocurren después de relaciones largas, ocurren por varias razones que se acumulan con el tiempo. Para Joe Manganiello y Sofía Vergara , quienes anunciaron su divorcio a principios de esta semana, eso no podría ser más cierto.

Según fuentes cercanas a la ex pareja, hubo algunas grandes diferencias entre los dos que eventualmente se volvieron demasiado grandes para ignorarlas. Su mayor diferencia, según Page Six, fueron sus diferentes opiniones sobre tener hijos.

Según la fuente, Manganiello, quien aún no tiene hijos propios, quería ser padre cada vez más en los últimos años. Por otro lado, a Vergara, quien ya comparte a su hijo Manolo, de 31 años, con su ex Joe González, no le gustó mucho la idea. Y aunque la fuente dijo que, según los informes, el alumno de Modern Family estaba abierto a la idea cuando se casaron en 2015, aún no está claro cuándo y cómo cambió eso a lo largo de su relación.

Entonces, en la presentación de divorcio de Manganiello el 19 de julio, el actor de True Blood señaló “diferencias irreconciliables” como la razón de su separación. Según la fuente, esa afirmación es totalmente precisa.

Para aquellos familiarizados con el historial de citas de Vergara en el pasado, sabemos que el debate del niño no es ajeno a la actriz. De hecho, después del final de su compromiso con su ex prometido Nick Loeb, los dos tuvieron una larga batalla judicial por la custodia de dos embriones congelados de sus tratamientos de FIV de 2013. Mientras Vergara quería tirar sus embriones, Loeb quería llevarlos a término.

En marzo de 2021, un juez se puso del lado de Vergara, pero eso no significa que el tema sea menos doloroso para la actriz.

Antes de la noticia de sus diferentes opiniones sobre formar una familia juntos, las fuentes ya indicaron algunas luchas importantes entre la ex pareja.

Por ejemplo, otra fuente le dijo a Daily Mail que las diferencias en sus vidas sociales comenzaron a surgir cuanto más tiempo estaban casados. “Por supuesto, el hecho de que Sofía no esté sobria tuvo un impacto en su matrimonio ”, compartieron. “Él fue advertido sobre esto cuando comenzó a salir con ella y nuevamente antes de casarse con ella. No pensó que la iba a cambiar, pero tampoco pensó en las implicaciones que esto podría tener en su matrimonio”.

Además de beber, los dos tampoco tenían el mismo gusto en cómo pasar sus horas libres. “Joe es un niño grande, le encanta jugar a Dungeons & Dragons, le encanta la lucha libre, le gustan los videojuegos, las películas de superhéroes, los cómics, ir a conciertos, es un gran fanático de la NFL. Él persigue la diversión”, explicó una fuente. Vergara, por otro lado, según los informes, es “completamente lo contrario”. La fuente explicó: “Seguro que le encanta pasar un buen rato y salir, pero está más preocupada por las cosas buenas de la vida, los viajes, las cenas lujosas, ser una celebridad y todo lo que conlleva”.

Parece que estos dos tuvieron mucho trabajo por hacer para que esto funcionara, por lo que entendemos totalmente su decisión final de separarse. Después de todo, hay algunas discusiones, como tener hijos o no, donde simplemente no hay compromiso que satisfaga a ambas partes.

