Falleció Phyllis Coates a los 96 años, la primera en interpretar a Lois Lane en Superman

167547

Phyllis Coates, la primera actriz que interpretó en televisión a la intrépida periodista del Daily Planet, Lois Lane, murió esta semana, a los 96 años. Según informó su hija Laura a los medios estadounidenses, su deceso se produjo por causas naturales en el centro especializado en cuidado de personas mayores en el que se encontraba internada.

Además de su recordado personaje en Las aventuras de Superman, Coates participó de decenas de películas en los años 50 y 60 y en otras series, como Perry Mason, Los intocables, Lassie y El llanero solitario. Sus últimos trabajos incluyeron participaciones especiales en La doctora Queen y Lois & Clark: Las nuevas aventuras de Superman.

Nacida en Wichita Falls, Texas, Coates interpretó por primera vez a la testaruda Lois junto con George Reeves como el Hombre de Acero en la oscura película de ciencia ficción Superman contra los hombres ratones, de 1951. El éxito de esa primera película del superhéroe que se convertiría en uno de los más famosos del mundo, precipitó la producción de la serie.

En el exitoso e innovador programa de televisión, Coates se metió en problemas y enamoró a al protagonista. En total, participó de 26 capítulos de la primera temporada, y según contó algún tiempo después, la experiencia no fue del todo grata. “Nos pagaban al rededor de 350 dólares por cada episodio y a menudo se filmaban cuatro o cinco al mismo tiempo. Por eso, mi personaje usaba siempre el mismo sombrero, traje y hasta los mismos aros”, rememoró en una entrevista.



“Nos explotaban y terminábamos lastimados. Supongo que lo hacían porque éramos jóvenes y tontos, pero aguantamos muchas cosas”, afirmó Coates en el libro de Tom Weaver de 2006, Science Fiction Stars and Horror Heroes. “¡No hace mucho vi un episodio [”Night of Terror”] en el que me noquearon!”.

En busca de una reemplazante



A pesar de que el programa fue un éxito desde el primer capítulo emitido, cuando le pidieron a la actriz que regresara para protagonizar la segunda temporada, ella se negó. Había firmado para hacer un piloto para una serie protagonizada por Jack Carson y Allen Jenkins y decidió apostar por el nuevo proyecto, que nunca vio la luz. “La productora Whitney Ellsworth me ofreció cuatro o cinco veces más de lo que recibiría si regresaba. Pero realmente quería salir de Superman“, confesó en el libro de Weaver.

Ante la urgencia de encontrarle un reemplazo, los productores convencieron a Noel Neill, la primera actriz en darle vida a Laine en la pantalla grande, en las películas El Supermán (1948) y Superman contra el hombre atómico (1950). La actriz aceptó y permaneció en la serie durante sus últimas cinco temporadas. Curiosamente, las dos actrices formaron parte del elenco de la película Invasion USA (1952), aunque aparentemente nunca se conocieron. Reeves las presentó en 1957, pero Neill, según Coates, no fue para nada amable y nunca pasaron de un simple intercambio de palabras.



Nacida como Gypsie Ann Evarts Stell, Coates llegó a Los Ángeles cuando era apenas una adolescente, con el sueño de convertirse en una gran estrella. Consiguió un trabajo como corista e hizo sketches en el espectáculo de vodevil del comediante Ken Murray hasta que la suerte quiso que se cruzara con un agente que le consiguió su primer contrato con Warner Bros. Allí comenzó su carrera, protagonizando una serie de cortos de 10 minutos en los que representaba a Alice, una impecable, rubia y sofisticada ama de casa. Su compañero de reparto era George O’Hanlon.

Después de representar a Lane, Coates dejó de ser la “acompañante bonita del protagonista” y se probó el traje de heroína en Los tambores de la muerte (1952), junto a Clayton Moore, el actor de El Llanero Solitario, y en Panther Girl of the Kongo (1954). “Tuve que montar en elefante todo el día. Y mis piernas estaban en carne viva por el pelo del elefante. ¡Nunca supe hasta entonces que un elefante tenía pelo!”, contó alguna vez.



Coates se casó cuatro veces. La primera, con el director de televisión Richard L. Bare. Luego, con el músico Robert Nelms, el director Norman Tokar y por último con el médico Howard Press. Los cuatro matrimonios terminaron en divorcio.